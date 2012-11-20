حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز ماه محرم افزود: شبکه رادیویی معارف در ویژه برنامه پرسمان محرم پاسخگوی پرسش های مخاطبان خواهد بود.

وی در خصوص این برنامه اظهار داشت: این ویژه برنامه در قالب پرسش و پاسخ و با محوریت موضوعات اعتقادی - سیاسی، تاریخ و سیره تربیتی و عرفانی و مرتبط با قیام عاشورا و امام حسین (ع) و اصحاب بزرگوار آن حضرت، روی آنتن می رود.

مدیر رادیو معارف ادامه داد: آیت الله سید احمد خاتمی، مهدی پیشوایی، تراشیون، طباطبایی نژاد و مصطفی پور به پرسش‌ های مخاطبان پاسخ می دهند.

لطفی نیاسر ویژه برنامه در خصوص عوامل تهیه و پخش این برنامه عنوان داشت: این برنامه به تهیه و سردبیری محمد حسین پور توسط گروه فقه و سیره رادیو معارف آماده شده که از اول محرم شروع و تا یازدهم محرم هر روز ساعت 10 و 10 دقیقه روی آنتن رادیو معارف می رود.

وی در ادامه سخنان خود از پخش ویژه برنامه حماسه سرخ از استودیوی رادیو معارف در حرم حضرت معصومه ( س) خبر داد و بیان داشت: این ویژه برنامه زنده با نگاهی تحلیلی - تاریخی جامعه نبوی و اصول اساسی آنرا بررسی می و سپس به انحرافات به وجود آمده در آن جامعه پس از رحلت رسول گرامی اسلام خواهد پرداخت.

مدیر رادیو معارف ادامه داد: این برنامه همچنین به اقدامات اصلاح گرایانه از سوی امیرالمومنین امام علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع) برای بازگرداندن جامعه به اصول اساسی جامعه نبوی را بررسی و تحلیل خواهد کرد.

لطفی نیاسر اعلام کرد: ویژه برنامه زنده حماسه سرخ در گروه فقه و سیره رادیو معارف آماده شده و علی اسماعیلی تهیه کنندگی و سردبیری، محمد حسن جلالی نویسندگی و حسین حیدری اجرای آنرا بر عهده دارد.

وی با اشاره به زمان پخش این برنامه ابراز کرد: این برنامه از سی ‌ام ذی الحجه آغاز و تا دهم محرم الحرام هر روزه از ساعت 16 به طور زنده از استودیوی رادیو معارف در حرم مطهر حضرت معصومه (س) پخش می شود.

مدیر رادیو معارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای ششمین دوره آشنایی مخاطبان با طرح ملی بوی سیب گفت: به این منظور برنامه بوی سیب در گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف طراحی شده است.

لطفی نیاسر اظهار داشت: در ششمین طرح ملی بوی سیب با نام اربعین خادمان حسینی در فضای مجازی مورد ارزیابی قرار می‌ گیرند.

وی در رابطه با عوامل تهیه و تولید این برنامه بیان کرد: تهیه کنندگی و سردبیری این برنامه با ابوالفضل سلیمانی و اجرای آن نیز بر عهده رضا ملایی است.

مدیر رادیو معارف با اشاره به زمان پخش این برنامه افزود: این برنامه از 26 آبان ماه آغاز و تا سوم آذرماه از ساعت 17 و 45 دقیقه روی آنتن رادیو معارف می رود.

لطفی نیاسر در ادامه ابراز داشت: در برنامه دیگری با عنوان شاهد که در ایام محرم از این شبکه پخش می شود رادیو معارف به معرفی شهیدان امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازد.

وی امر به معروف و نهی از منکر را از بزرگترین اهداف نهضت سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین (ع) دانست و بیان داشت: به همین منظور برنامه شاهد که هر هفته با محور موضوعی بیان مرام و پیام شهدا پخش می‌شود در ایام محرم به معرفی شهدای فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازد.



مدیر رادیو معارف اضافه کرد: در این برنامه علاوه بر معرفی شهدای امر به معروف و نهی از منکر مخاطبان در قالب گفتگو با خانواده و همرزمان و همسنگران شهید و قرائت وصیت نامه‌ اشان با سیره و رفتار آنها در راه احیای سنت نبوی امر به معروف و نهی از منکر آشنا می شوند.

لطفی نیاسر عنوان داشت: این برنامه در گروه فرهنگ و ادب به تهیه کنندگی و سردبیری امیرعباس خاقانی، نویسندگی سید محمد علی حسینیان و گویندگی رضا حبیبی روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه هر هفته از ساعت 13 و 40 دقیقه از رادیو معارف پخش می شود.

وی در ادامه از پخش سخنان آیت الله جوادی آملی در ویژه برنامه ای با عنوان بر کرانه فرات شنوندگان خبر داد و بیان کرد: همزمان با آغاز ماه محرم شبکه رادیویی معارف ویژه برنامه بر کرانه فرات را روی آنتن می برد.

مدیر رادیو معارف ادامه داد: این برنامه در دهه اول محرم با محوریت تحلیل نهضت عاشورا روی آنتن می رود.

لطفی نیاسر اضافه کرد: این ویژه برنامه در گروه قرآن و حدیث رادیو معارف تهیه و مهدی میرزایی تهیه کنندگی و سردبیری آنرا بر عهده دارد.

وی به زمان پخش برنامه اشاره کرد و ابراز داشت: این برنامه هر روزه به جز پنج‌شنبه ها و جمعه‌ ها از ساعت 6 بامداد پخش و بازپخش آن در ساعت 21 و 20 دقیقه از رادیو معارف پخش می شود.