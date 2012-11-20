علی کریمی در میان سه نامزد نهایی مرد سال فوتبال آسیا/ محسن بنگر کنار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست نامزدهای نهایی دریافت جایزه بهترین بازیکن سال 2012 اعلام شد که طبق اعلام مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا نام علی کریمی بین 3 بازیکن برتر نهایی قرار گرفته ولی نام محسن بنگر از بین این نفرات خارج شد.

حسین قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس با تائید این خبر به مهر گفت: دعوتنامه حضور علی کریمی برای حضور در مراسم انتخاب برترین‌های آسیا روز گذشته به فدراسیون فوتبال ایران ارسال شد و فدراسیون هم آن را در اختیار باشگاه پرسپولیس قرار داد.

وی اضافه کرد: بر این اساس علی کریمی روز سه‌شنبه هفته آینده برای حضور در این مراسم راهی کوالالامپور مالزی می‌شود.