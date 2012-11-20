  1. ورزش
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

کاندیداها معرفی شدند/

علی کریمی در میان سه نامزد نهایی مرد سال فوتبال آسیا/ محسن بنگر کنار رفت

علی کریمی در میان سه نامزد نهایی مرد سال فوتبال آسیا/ محسن بنگر کنار رفت

کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای نهایی دریافت جایزه بهترین بازیکن سال 2012 را اعلام کرد که با حذف نام محسن بنگر، نام علی کریمی در بین 3 بازیکن نهایی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست نامزدهای نهایی دریافت جایزه بهترین بازیکن سال 2012 اعلام شد که طبق اعلام مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا نام علی کریمی بین 3 بازیکن برتر نهایی قرار گرفته ولی نام محسن بنگر از بین این نفرات خارج شد.

حسین قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس با تائید این خبر به مهر گفت: دعوتنامه حضور علی کریمی برای حضور در مراسم انتخاب برترین‌های آسیا روز گذشته به فدراسیون فوتبال ایران ارسال شد و فدراسیون هم آن را در اختیار باشگاه پرسپولیس قرار داد.

وی اضافه کرد: بر این اساس علی کریمی روز سه‌شنبه هفته آینده برای حضور در این مراسم راهی کوالالامپور مالزی می‌شود.

کد مطلب 1748579

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها