به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه، واترپلو امروز سه شنبه در محل استخر 9 دی مجموعه ورزشی شیرودی با حضور نمایندگان رسانه ها برگزار شد.

برانوش نیک بین گفت: تلاشهایی انجام شده تا با توجه به شرایط اقتصادی تقویم به طور کامل اجرا شود. در رشته شنا اتفاقات مثبتی داشتیم از جمله شکسته شدن رکوردها در مقطع جوانان که این نوید روزهای خوبی را می دهد. اینها نشان دهنده کار و تلاشی بوده که در سایه همکاری و مودت انجام شده و خوشبختانه باید بگویم که فدراسیون فضای پرتلاطمی را پشت سر گذاشته است. این تغییرات به هر فدراسیونی از جمله فدراسیون شنا لطمه می زند.

وی افزود: در واترپلو نیز تحولاتی داشتیم اما خوشبختانه طبق تقویم پیش رفتیم و در حال حاضر در نیم فصل لیگ برتر واترپلو قرار داریم. امیدواریم که بتوانیم در ماه آینده مرحله برگشت لیگ را برگزار کنیم.

سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه، واترپلو افزود: در بخش برون مرزی به خاطر مسائلی که رخ داد تعلیق نشدیم اما تهدید شدیم و در صورت اصلاح نشدن اساسنامه نمی توانیم در مسابقات شرکت کنیم. ما به همین دلیل مسابقات قهرمانی واترپلو در قزاقستان را پس از 4 ماه حضور در اردو از دست دادیم. مسابقات قهرمانی آسیا در رشته های شیرجه، شنا و واترپلو در حال حاضر در امارات در حال برگزاری است اما ما نتوانستیم شرکت کنیم که این یک آسیب جدی به حساب می آید. مسئولان باید شرایطی را فراهم کنند تا جوانان ما به لحاظ انگیزشی دچار مشکل نشوند.

نیک بین تصریح کرد: خوشبختانه تیم جوانان ما از یازدهم آذرماه در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در استرالیا شرکت می کند که این خود نشان دهنده این است که فدراسیون شنا تعلیق نشده است. انتظار نداریم که تیم ما در این رقابت ها قهرمان شود اما دوست داریم که از حیثیت آسیا در این مسابقات دفاع کند و جزو 12 تیم برتر جهان قرار بگیرد و این همان تیمی خواهد بود که در بازیهای آسیایی کره جنوبی به میدان خواهد رفت.

وی اظهار داشت: در شیرجه هم برنامه های خوبی انجام شده است اما از آنجایی که نمی خواهیم در مسابقات برون مرزی زنگ تفریح باشیم چنانکه ورزشکاران به سقفی از موفقیت نرسند آنها را به مسابقات اعزام نخواهیم کرد. خوشبختانه در شیرجه شاهد اتفاقات خیلی خوب بوده ایم. در تبریز، اراک، اصفهان، همدان و تهران که قطب این رشته است شاهد رشد و ترقی بوده ایم.

سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه، واترپلو گفت: در آبهای آزاد مسابقات عموم و بزرگسالان تمام شده و مسابقات پیشکسوتان و رده های سنی را در پیش داریم. مرحله اول بزرگسالان در بوشهر را برگزار کرده ایم و برای مرحله دوم تلاش می کنیم تا این مسابقات در استان هرمزگان برگزار شود. در شنای موزون نیز فعالیت های خود را آغاز کرده ایم.

وی با انتقاد از توجه بیش از حد رسانه ها به رشته فوتبال گفت: یک بازیکن واترپلو 10، 8 یا 5 میلیون تومان قرارداد سالیانه دارد اما یک بازیکن فوتبال سالیانه چندصد میلیون تومان دریافت می کند. ببینید به عنوان مثال رشته های شنا، دو و میدانی و تیراندازی رشته های پرمدالی هستند اما در فوتبال میلیاردها تومان هزینه می شود و فقط یک مدال عایدی دارد.

نیک بین افزود: حسین المسلم، دبیر شورای المپیک آسیا و یکی از نایب رئیسان فینا فعلا ایران را بایکوت کرده و ما اجازه برگزاری انتخابات نداریم اما این به معنای تعلیق مطلق نیست. در فوتبال 22 ماه نتوانستیم در هیچ مسابقه ای شرکت کنیم و این را باید تعلیق به حساب آورد در حالی که ما تا چند روز دیگر در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته واترپلو شرکت می کنیم و این نشان دهنده این است که همچنان اجازه فعالیت داریم.

وی در خصوص درگیری در رقابت های لیگ برتر واترپلو گفت: این اتفاقات در ورزش وجود دارد و بعضی اوقات ورزشکار تصمیمی می گیرید که پشیمانی در پی دارد اما من باید بگویم که خیلی قاطعانه با خاطیان برخورد خواهیم کرد.

سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه، واترپلو در خصوص تامین منابع مالی این فدراسیون ادامه داد: اعتبارات ما را 50 درصد درآمد و 50 درصد کمک تعیین کرده است. مثلا اگر قرار است 4 میلیارد تومان دریافت کنیم باید دو میلیارد تومان را خودمان کسب درآمد داشته باشیم اما من اینجا می گویم که اگر دولت استخرها را در اختیار فدراسیون قرار دهد اصلا کمک نمی خواهیم و حتی می توانیم بر روی سکو برویم. اگر حق پخش تلویزیونی به فدراسیونها داده نشود، ورزش ما به مشکل بر می خورد.

نیک بین در خصوص جدایی "یورگ وویت" از تیم ملی شنا گفت: در حال حاضر آقایان کرمی و سمیع زاده با برنامه هایی که با خود مربی آلمانی هماهنگ کرده اند هدایت تیم را برعهده دارند. شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که ما نمی توانستیم با مربیان خارجی کار کنیم و حقوق ماهیانه 8- 9 میلیون تومانی آنها به 35 میلیون افزایش پیدا کرد و برای همین ما هم مربیان خارجی تیم ملی شنا و واترپلو را کنار گذاشتیم اما کماکان با آنها ارتباط داریم.

سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه، واترپلو در پایان اظهار داشت: امیدواریم که ما هم بتوانیم با جذب حامیان مالی همانند فدراسیونهای والیبال و بسکتبال از حضور مربیان خارجی در تیم های ملی شنا، شیرجه و واترپلو استفاده کنیم به این معنی که هنوز هم این امکان وجود دارد که یورگ وویت به تیم ملی شنا برگردد منوط به اینکه بتوانیم با درآمد مالی که به دست می آوریم هزینه سالیانه 360 میلیون تومانی وی را پرداخت کنیم.