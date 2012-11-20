  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ورود مجلس به اعمال سلیقه در پذیرش دانشجو/ کنکور93 اولویت کمیسیون

ورود مجلس به اعمال سلیقه در پذیرش دانشجو/ کنکور93 اولویت کمیسیون

رئیس کمیته آموزش عالی مجلس از دخالت مجلس در اعمال سلیقه های پذیرش دانشجو خبر داد.

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: اجماع اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر این است که مجلس به پذیرش دانشجو ورود یابد و از اعمال سلیقه ها در پذیرش دانشجو جلوگیری کند.

وی درباره آخرین وضعیت بررسی پذیرش دانشجو در سال 93، اظهار داشت: موضوع حذف کنکور تا پیش از این در کمیته های آموزش عالی و آموزش پزشکی کمیسیون آموزش بررسی می شد که مقرر کردیم ادامه این اقدام در صحن علنی کمیسیون مذکور صورت گیرد.

به گفته رئیس کمیته آموزش عالی، هفته آینده یک روز کاری مسئولان وزارتخانه های آموزشی و کمیسیون آموزش به این امر اختصاص داده خواهد شد و روشن شدن تکلیف کنکور در سال 93 به عنوان اولویت کمیسیون آموزش تصویب شد. 

کد مطلب 1748583

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