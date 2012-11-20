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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۵۷

آغاز مسابقات قرآن کارگران استان قزوین

آغاز مسابقات قرآن کارگران استان قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کارگری استان قزوین در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور حجت الاسلام عابدینی امام جمعه موقت قزوین، علی ایمانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین و جمعی از خانواده های کارگران استان هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم کارگران، همسران و فرزندان کارگران آغاز شد.

در این دوره از مسابقات 208 تن از همسران، فرزندان و کارگران در رشته های قرائت، مفاهیم، حفظ پنج جزء قرآن کریم شرکت کرده اند که در پایان رقابت یک روزه در هر رشته سه نفر از برگزیدگان برای شرکت در رقابتهای کشور انتخاب خواهند شد.

 
مسابقات کشوری قرائت قرآن کارگران 20 آذرماه در شهر قم برگزار خواهد شد.
 
در مسابقات سال گذشته 148 نفر شرکت کردند.
کد مطلب 1748584

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