آغاز مسابقات قرآن کارگران استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور حجت الاسلام عابدینی امام جمعه موقت قزوین، علی ایمانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین و جمعی از خانواده های کارگران استان هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم کارگران، همسران و فرزندان کارگران آغاز شد.

در این دوره از مسابقات 208 تن از همسران، فرزندان و کارگران در رشته های قرائت، مفاهیم، حفظ پنج جزء قرآن کریم شرکت کرده اند که در پایان رقابت یک روزه در هر رشته سه نفر از برگزیدگان برای شرکت در رقابتهای کشور انتخاب خواهند شد.

مسابقات کشوری قرائت قرآن کارگران 20 آذرماه در شهر قم برگزار خواهد شد.

در مسابقات سال گذشته 148 نفر شرکت کردند.