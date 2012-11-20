مراسم خطبه خوانی شب شهادت امام حسین (ع) درحرم رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ممتاز پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری ویژه تشریح برنامه های ماه محرم و صفر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حرم رضوی در روز های تاسوعا و عاشورای حسینی میزبان دو میلیون زائر و مجاور عزادار است.

وی به حضور بالغ بر700 هزار نفر در مراسم دعای روز عرفه اشاره کرد و گفت: افزایش 40 درصدی حضور زائران و مجاوران در مراسم پرفیض دعای عرفه برنامه ریزی های ویژه ماه محرم و صفر در حرم حرم رضوی را تحت تاثیر قرار داده است.

ممتاز با بیان اینکه مراسم شام غریبان شهادت امام حسین (ع) بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود، گفت: همچنین مراسم شیرخوارگان حسینی سوم آذر ماه جاری از ساعت 14 تا 16 در رواق امام خمینی (ره) همزمان با سراسر کشور در حرم رضوی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای عاشورا در حرم مطهر رضوی ازساعت 14 و30 دقیقه تا 15 در صحن جمهوری اسلامی از جمله برنامه های ایام محرم در حرم رضوی است.

معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی افزود: پنج هزار و 349 هیئت متقاضی دریافت پرچم مذهبی مزین به آرم آستان قدس رضوی هستند.

ممتاز به تقدیر از هئیت های نمونه وارده به حرم رضوی در ایام محرم خبر داد و افزود: از 12 هئیت عزاداری نمونه بر اساس نظم، استفاده از اشعار مناسب،همکاری و تعامل با خدام رضوی تقدیر به عمل می آید.

وی در ادامه با بیان اینکه هزار و830 هیئت در سنوات گذشته موفق به دریافت پرچم مذهبی مزین به آرم آستان قدس رضوی شده اند، تصریح کرد: 486 هیئت در سال جاری در مراسم خاصی با حضور تولیت عظمی آستان قدس رضوی پرچم های خود را دریافت و تعداد دوهزار و 114 هیئت در نوبت دریافت پرچم مذهبی مزین به آرم آستان قدس رضوی هستند.

وی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده در جهت حفظ امنیت، آرامش و برقراری نظم اماکن متبرکه با فراخوانی نیروهای انتظامات و تشکیل گروه‌های خدمتی گشت بصیر گفت: کلیه بخشهای حرم مطهر رضوی آماده خدمت‌رسانی به عزاداران در ایام محرم و صفر است.

وی افزود: مسیرهای بست شیخ طبرسی و شیخ طوسی ویژه تشرف هیئت‌ها و بست شیخ حرعاملی ویژه خروج هیئت‌های مذهبی است که با توجه به حضور گسترده هیئت‌های مذهبی صحن انقلاب اسلامی ویژه آقایان و سایر صحن های مقدس اماکن متبرکه خانوادگی بوده و رواق‌های مبارکه نیز همانند روزهای قبل امکان تردد و استقرار خواهد بود.

ممتاز تصریح کرد: پیش بینی می‌شود، پنج هزار هیئت مذهبی در صحن های مقدس حرم مطهر رضوی در ماه های محرم و صفر حضور یابند.

وی با بیان اینکه کلیه هئیت‌های عزاداری که دارای پرونده در دفتر رسیدگی به امور هیئت‌های مذهبی اماکن متبرکه هستند اطعام غذای متبرک حضرت می شوند، بیان کرد:از زائران پیاده‌ای که در این ایام برای عرض تسلیت به پیشگاه امام رضا(ع)مشرف می‌شوند نیز با غذای متبرک و بسته‌های خوراکی به صورت تصادفی پذیرایی خواهد شد.

وی گفت:از عزادران و زائران بارگاه منور رضوی خواهشمندیم با رعایت نظم و انضباط و رعایت حال سالخوردگان و کودکان و عدم همراه داشتن وسایل اضافی،عدم همراه داشتن دوربین عکاسی و فیلم برداری و عدم تصویربرداری در صحن ها و رواق‌های مبارکه همکاری لازم را داشته باشند.