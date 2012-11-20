بسیجیان رهروان واقعی مکتب عاشورا/ حرکت بسیج بر محور ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی پیش از ظهر سه شنبه در جمع فرماندهان سپاه، پایگاه های مقاومت و بسیجیان لرستان با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج اظهار داشت: بسیج تبلور فرهنگ و صفات عاشورایی است.

وی با بیان اینکه تفکر بسیج چیزی جز تفکر عاشورایی نیست، عنوان کرد: مجموعه صفاتی که امام حسین(ع) و یارانش به دنبال آن بودند همگی در بسیج وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: امروز صفات امام حسین(ع) و یارانش مانند ایستادگی، اخلاص، امر به معروف و نهی از منکر، عزت، شهامت، شهادت و دلاوری در بسیج تبلور پیدا کرده است.

بسیج پرورش یافته مکتب عاشورا است

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه بسیجیان رهروان مکتب عاشورایی هستند بیان داشت: بسیج پرورش یافته مکتب عاشورا بوده و الگوی این مجموعه نیز امام حسین(ع) و یارانش هستند.

وی با بیان اینکه امروز بسیج مانند یاران امام حسین(ع) که در روز عاشورا او را یاری کرده اند حسین زمان خود را یاری می کنند ادامه داد: مهم ترین شاخصه بسیجیان مسئله پیروی از ولایت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه بسیج با اشاره ولایت به صحنه می آید و هرجایی که انقلاب اسلامی نیاز داشته باشد حضور پیدا می کند افزود: این رمز سربلندی بسیج است چرا که بسیج در مکتب عاشورا آموخته که بدون اذن ولی خود کاری انجام ندهد.

بسیج امروز در جامعه "خیر کثیر" است

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه حرکت بسیج بر محور ولایت است ادامه داد: بسیج نیروی پربرکت انقلاب، ولایی، مردمی و تاثیر گذار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه بسیج امروز در جامعه "خیر کثیر" است عنوان کرد: جز برکت چیز دیگری در ماهیت بسیج وجود ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد مقتضای پربرکت بودن بسیج را در پایبندی به اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: رسالت بسیج خفظ آرمانها، اهداف، اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی ایران است.

حجت الاسلام میرعمادی مبارزه با ظلم و استکبار، دفاع از مظلوم، ایستادگی، مقاومت در راه خدا، عدالت و ... را از جمله ارزشهای انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: به همین جهت است که هرجای دنیا که ندای مظلومی بلند می شود بسیج از آن دفاع می کند.

وی به مردمی بودن بسیج اشاره کرد و بیان داشت: خدمت کردن به مردم اقتضای مردمی بودن بسیج است.

بصیرت و هوشیاری از شاخصهای ولایی بودن است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در این راستا بسیج همواره باید در زمینه رفاه، آسایش و پیشرفت مردم و جامعه تلاش کند گفت: اقتضای مردمی بودن بسیج این است که بسیج با حضور و تلاش خود روحیه امید را به کالبد جامعه ببخشد.

حجت الاسلام میرعمادی به خصوصیت دیگر بسیج یعنی ولایی بودن اشاره کرد و گفت: اقتضای ولایی بودن تبعیت و گوش به فرمان رهبری بودن است.

وی با تاکید بر اینکه بصیرت و هوشیاری معنای ولایی بودن است ادامه داد: ولایی بودن یعنی اینکه هر جایی که نیاز باشد بسیج حضور پیدا کند و از رهبری تبعیت کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به تاثیرگذاری بسیج اشاره کرد و گفت: این خصوصیت بسیج به این معناست که این نهاد همواره باید پویا، با نشاط و دارای اعتماد به نفس باشد.

هیچ چیزی نمی تواند حرکت رو به جلوی بسیج را متوقف کند

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه بسیج با داشتن روحیه اعتماد به نفس می تواند تمام مشکلات جامعه را حل کند بیان داشت: بسیج باید همواره رو به جلو حرکت کند چرا که بسیج هیچگاه متوقف نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ چیزی نمی تواند حرکت رو به جلوی بسیج را متوقف کند عنوان کرد: حرکت بسیج حرکت "پس گرد" نیست بلکه حرکتی رو به جلو است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه بسیج و فرهنگ بسیجی ماندگار است، عنوان کرد: بسیج سرباز میدان نیازهای انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام میرعمادی از بسیج به عنوان پرچمدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و گفت: در این راستا هیچ قدرتی نمی تواند بسیج را از انقلاب و رهبری جدا کند چرا که بسیج آمیخته ای از این دو است.