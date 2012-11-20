گردهمایی روحانیون با موضوع عزاداری در مکتب اهل بیت (ع) برگزار شد

محمود غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه برگزاری این گردهمایی اظهار کرد: دومین گردهمایی ماهیانه روحانیون مستقر وهجرت اطراف مشهد در آستانه ماه محرم و همزمان با برپایی مراسیم عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) درراستای هم افزایی و به مشورت گذاشتن موضوع گریه وعزاداری در مکتب اهل بیت (ع)برگزار شد.

غلامی بیان کرد: گریه وعزاداری در مکتب اهل بیت (ع) به بحث گذاشته شد وآشکار شد که تمامی مذاهب اسلامی در این رابطه متفق القول هستند.

وی یادآور شد: وهابیون در سده های اخیر در این باره شبهه ایجاد کرده اند ومعتقدند که گریه برای اهلبیت مبنای روایی و قرآنی ندارد.

کارشناس فرق ومذاهب تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: جهت توانمند سازی روحانیون مستقر و هجرت به سبک جدید در این گردهمایی به موضوع پرداخته شد.

وی بیان کرد: ارائه کنفرانس های علمی در موضوعات مورد نیاز به تناسب ایام ومناسبت ها، نقد و بازبینی توسط حاضرین، جمع بندی توسط کارشناسان مربوطه در این گردهمایی انجام شد.