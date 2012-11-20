سهمیه پذیرش مجدد پناهندگان خارجی در ایران فقط 1300 نفر است

نارا سیم ها رائو در گفتگو با مهر اظهار داشت: یکی از اقداماتی که کمیساریای عالی سازمان ملل در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بین مهاجران در ایران انجام می دهد اعزام این افراد به یک کشور ثالث است.

وی افزود: به عنوان مثال یک تبعه افغانی که در کشور ایران پناهنده شده است در صورتی که دارای شرایط کامل و مورد پذیرش کمیساریا باشد از کشور ایران به کشور دیگری فرستاده می شود تا در آنجا بتواند به عنوان پناهنده در شرایط مناسبتری زندگی کند که به این شرایط پذیرش مجدد پناهندگی اطلاق می شود.

رائو با اشاره به شایعه ای که چندی پیش موجب ازدحام جمعیت در برابر دفتر این کمیساریا در شهر مشهد شده بود توضیح داد: طبق شایعه بوجود آمده قرار بوده است کشور استرالیا 20 هزار نفر از مهاجران ایرانی را پذیرش کند که البته همان گونه که بیان شد این مسئله از اساس شایعه است.

وی افزود: همین مسئله باعث هجوم تعداد زیادی از اتباع و پناهجویان خارجی مقیم مشهد بویژه افاغنه برای ثبت نام و پذیرش مجدد پناهندگی از سوی کشور ثالث شده بود که با اطلاع رسانی مسئله فروکش کرد.

وی تعداد پناهجویان افغانی در ایران را 850 هزار نفر اعلام کرد و افزود: کل سهمیه ای که برای پذیرش مجدد پناهندگی این تعداد در سال 2012 به پناهجویان خارجی حاضر در ایران اختصاص یافته است یکهزار و 300 نفر است که این تعداد برای پناهجویان سه استان گلستان خراسان رضوی و خراسان جنوبی 400 نفر است که اگر بخواهیم بر مبنای تعداد خانواده حساب کنیم این تعداد زیر 100 خانواده برای این سه استان خواهد بود.

وی آسیب پذیر بودن خانواده یا فرد را اصلی ترین معیار پذیرش مجدد پناهندگی و اعزام به کشور ثالث دانست و بیان کرد: ثبت نام و یا حضور در محل کمیساریا ویا اداره امور اتباع حقی برای پناهجویان ایجاد نمی کند و کمیساریا برمبنای اطلاعاتی که از اداره امور اتباع یا سازمان های خیریه دریافت می کند و پس از مصاحبه و بررسی مدارک موجود، پناهجویان دارای شرایط را انتخاب و نسبت به اعزام آنها به کشور ثالث اقدام می کند.