ضرورت شناخت مصادیق تهاجم فرهنگی

یه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله سراوندی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه پرسش و پاسخ طلاب با اشاره به برگزاری درس اخلاق در این مدرسه علمیه، با بیان اینکه اگر بخواهیم حرف دین را منتقل سازیم باید با جامعه ارتباط داشته باشیم، گفت: دشمن تلاش بسیاری انجام داده که مردم را از روحانیت جدا سازد و وظیفه ما در این موقعیت این است که با زبان نرم و گویا با مردم ارتباط برقرار نموده و این رابطه را افزایش دهیم.

وی گفت: برگزاری یک جلسه درس اخلاق در هفته و همچنین کلاس نهج البلاغه عمومی در دو جلسه از برنامه هایی است که در این مدرسه علمیه به اجرا در آمده است.

این استاد حوزه با اشاره به اینکه در این مدرسه علمیه 76 طلبه و 11 استاد مشغول به تحصیل و تدریس هستند، خاطرنشان ساخت: هفت نفر از این طلاب متأهل و مابقی مجرد هستند؛ همچنین 18 نفر از این عزیزان در پایه اول مشغول به تحصیل هستند.

حجت الاسلام سراوندی با اشاره به برنامه های فرهنگی این مدرسه علمیه، تصریح کرد: برگزاری مراسمات در مناسبت های گوناگون، برگزاری دعای توسل و زیارت عاشورا در هفته، قرائت یک صفحه قرآن با ترجمه بعد از سه وعده نماز جماعت، قرائت زیارت خاصه امام رضا(ع) در هفته، اجرای برنامه های بسیج و ..... برخی برنامه های فرهنگی این مدرسه علمیه است.



مدیر مدرسه علمیه الغدیر آزادشهر با اشاره به اینکه نشریه ای پژوهشی در دست چاپ داریم، گفت: یکی از برنامه های پژوهشی ما در اختیارقرار دادن 5 نمره به استاد است تا طلاب با ارائه مباحث پژوهشی بتوانند آن 5 نمره را کسب کنند.



این استاد حوزه افزود: برنامه های معاونت پژوهش حوزه علمیه استان را با دقت پیگیری کرده و طلاب را برای شرکت در مسابقات مقاله نویسی و دیگر برنامه ها آماده خواهیم ساخت.



حجت الاسلام سراوندی با اشاره به مشکلات این مدرسه علمیه، اظهار داشت: از مشکلات امروز ما کمبود فضای آموزشی است که در این راستا ساختمان جدید مدرسه علمیه الغدیر آزادشهر را در دست احداث داریم که تا به امروز قریب به 400 میلیون تومان برای این ساختمان هزینه شده و تقریبا 80 درصد کارها پیشرفت داشته است.



مدیر مدرسه علمیه الغدیر آزادشهر تلاش در تحصیل و تهذیب را برای طلاب ضروری دانست و افزود: یادگیری علوم روز از قبیل کامپیوتر، آشنایی با اصطلاحات نو و جدید، داشتن دانش سیاسی، اجتماعی بودن طلاب و .... از مواردی است که یک طلبه باید به دنبال آن باشد.

حجت الاسلام سراوندی در پاسخ به این پرسش که معنویت و اخلاق چه جایگاهی در مدیریت شما دارد، ابراز داشت: همان مقدار که به علم اهمیت می دهیم، اخلاق و تهذیب نیز در اولویت برنامه های ما قرار داشته و طلاب باید در کنار علم به اخلاق نیز بها دهند؛ چراکه علم بدون اخلاق جایگاهی ندارد.



وی تکریم اساتید را بسیار مهم دانست و گفت: در حدیثی از نبی مکرم اسلام(ص) آمده است استاد نسبت به شاگرد و شاگرد نسبت به استاد باید متواضع باشند و تواضع نکته کلیدی این مسئله است تا احترام همه حفظ شود.



مدیر مدرسه علمیه الغدیر آزادشهر با اشاره به نقش قرآن کریم در زندگی طلاب، تصریح کرد: زندگی شخصی هر مسلمانی باید بر اساس دستورات قرآن کریم بوده و طلاب نیز باید زندگی خود را بر اساس محتوای اصلی این کتاب آسمانی که معارف دینی است ساماندهی نمایند.



این استاد حوزه ادامه داد: مردم اگر به زیبایی قرآن کریم پی ببرند، جذب آن شده و از این نسخه شفابخش کمال استفاده را خواهند برد.



وی با بیان اینکه وجود مدیریت های استانی بر پیشرفت کارها بسیار تأثیرگذار بوده است، اظهار داشت: توقعی که از این مرکز داریم تأمین اساتید مجرب برای سطوح عالی و دروس خارج در استان است تا طلاب بتوانند از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کنند.