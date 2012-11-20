مسائل مملکتی را بدون بررسی علمی و کارشناسی انجام ندهیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله شیخ علی موحد ظهرسه شنبه در جلسه هم اندیشی فصلی مسئولین بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دستگاه­ها اداری استان فارس اظهار داشت: هربازرسی موفق زمانی شکل می گیرد که به ریشه تخلف پرداخته شود و بازرسی زمانی ارزش بالایی دارد که بازدارند شود.

وی تاکید کرد: بازدارنگی معلول پی بردن به علل و پیدا کردن علل با برسیهای همه سویه و علمی امکان پذیر است.

مقاومت باید مبنای علمی داشته باشد

مسئول نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی ادامه داد: برای حل تخلفات باید ریشه درنظر گرفته شود و مقاومتی که از روی مبانی علمی باشد قابل بقا است.

آیت الله موحد اضافه کرد: مقاومت به طور شعاری راه حل مشکلات کشور نیست و باید مبانی علمی داشته باشد که از این مسئله نمی توان به سادگی گذشت.

وی با اشاره به اهمیت بازرسی تاکید کرد:با قرار دادن علم در مراحل بازرسی می توان نتیجه امر بازرسی را به سازندگی برسانیم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی یادآورشد: بازرسی نباید حالت مچ گیری پیدا کند و باید برای افراد مشکلات توضیح داده و در راستای حل به آنها کمک کنیم.

شکوفایی مال درکنار علم

آیت الله موحد عنوان کرد: بهره برداری از علم در کلیه ارکان کشوری ضروری است و برای دستیابی به موفقیت علم باید فرمان دهد و مال اجرا کند.

وی اضافه کرد: بودجه برای ساخت کشور را باید با کمک علم مصرف کرد و نباید منابع بدون حساب داده شود و اگر ساخت جامعه در آن درنظر گرفته نشود منبع رو به انحطاط می رود.