تقارن هفته بسیج با محرم تداعی کننده فرهنگ مقاومت است

سرگرد پاسدار حسین حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که "بسیج امتداد عاشوراست"، تقارن هفته‌ بسیج با ایام سوگورای اباعبداله‌الحسین (ع) را یادآور تعبیری از مقام معظم رهبری دانست که فرموده‌اند: "بسیج افتخار دارد که پیرو مکتب عاشوراست".

وی گفت: بسیجیان شهرستان خداآفرین برای اجرای منویات مقام معظم رهبری آمادگی کامل دارند و این را در عمل ثابت کرده‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه‌ خداآفرین از آمادگی بالای توان عملیاتی بسیجیان شهرستان خداآفرین خبر داد و نمونه‌ ای از آن را برگزاری رزمایش دفاع از کوی و برزن و عملیات مردم‌یاری و امداد و نجات مهرماه سال‌جاری عنوان کرد.

فرمانده سپاه ناحیه‌ی خداآفرین یادآور شد: رزمایش دسته‌های واکنش سریع گردان‌های بیت‌المقدس و اجرای موفقیت‌آمیز این رزمایش که همگان شاهد و ناظر آن بوده و بر موفقیت‌آمیز بودن آن اذعان داشتند، مؤید این سخن است.

وی اظهار کرد: ما امروز به فرهنگ و روحیه‌ بسیجی بیش از هر زمان دیگری نیازمندیم. در روزگاری که دشمنان قسم‌خورده‌ این مرز و بوم، جنگ اقتصادی به راه انداخته و به اختلافات داخلی چشم دوخته‌اند، این فرهنگ بسیجی که اساسش بر ولایت‌پذیری استوار است، قطعاً راه‌گشاست.

فرمانده سپاه ناحیه‌ خداآفرین از برگزاری برنامه‌های هفته‌ بسیج با حال و هوای عاشورایی خبر داد و افزود: فرهنگِ بسیج، فرهنگِ مقاومت، استکبار ستیزی، فداکاری در راهِ دین و داشتنِ بصیرت است و این مفاهیم از عاشورا و حضرتِ اباعبداله‌الحسین (ع) به ما به ارث رسیده و به همین خاطر هم هست که شعار هفته‌ی بسیج امسال؛ "بسیج، امتداد عاشورا" نام‌گذاری شده است.

وی اجرای ده‌ها برنامه در سطح پایگاه‌ها و حوزه‌های تابعه، از جمله برگزاری یادواره‌های شهدا، اجتماع بزرگ هیئت‌های مذهبی حسینی و عاشورایی و... را از برنامه‌های هفته‌ی بسیج در شهرستان خداآفرین دانست و افزود: برگزاری مسابقه‌ پیامکی با عنوان "بسیج؛ امتداد عاشورا" در بین فرهنگیان و دانش‌آموزان منطقه، کلاس‌های آموزشی و توان‌مندسازی برای اقشار بسیج، همایش مشترک ائمه‌ جمعه و جماعات و فرماندهان پایگاه‌ها و هیئت امنای مساجد جهت تعامل هر چه بیش‌تر پیرامون مسجد، و آیین شعر عاشورایی با حضور شاعران توانمندِ شهرستانی به همتِ شهرداری و شورای اسلامی شهر خمارلو، از اهم برنامه‌های هفته‌ بسیج هستند که برای اولین بار در سطح شهرستانِ خداآفرین اجرا می‌شوند.

سرگرد پاسدار حسین حاتمی، با بیان این که "علاوه بر برنامه‌های فوق‌الذکر، برگزاری مسابقه‌ی وبلاگ‌نویسی با عنوان "ترویج گفتمان ولایت" با موضوع "اقتصاد مقاومتی" در بین دانشجویان موردِ استقبال قرار گرفته است"، از شکل‌گیری رویکردی جدید به برنامه‌های بسیج در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خداآفرین خبر داد و یادآور شد: برگزاری همایش‌های دانشجویی گفتمان انقلابی و بیداری اسلامی در هفته‌ی دفاع مقدس که مورد استقبال و به همت خودشان انجام شد، مشوقی برای ما بود و ما قطعاً ظرفیتِ انقلابی، آرمان‌گرایی و مطالبه‌گری دانشجویان را فرصتی برای نظام و بسیج می‌دانیم.

به گفته‌ حسین حاتمی، برگزاری همایش سرانِ عشایر، مراسم شیرخوارگان حسینی، مراسم ختم قرآن و یادواره‌ی شهید ناهید فاتحی کرجو در دانشگاه و پخش فیلم آن شهیده‌ی بزرگوار در مدارس و پایگاه‌های بسیج دانش‌آموزی از دیگر برنامه‌های هفته‌ی بسیج در شهرستان خداآفرین است.

فرمانده سپاه ناحیه‌ خداآفرین، همکاری فرمانداری، رؤسای ادارات، بخشداران، منطقه‌ی آزاد ارس و همه‌ اقشار و کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های فعال در منطقه با بسیج را شایسته‌ی تقدیر دانست و گفت: همکاری و تعامل نیروهای نظامی و انتظامی و مرزبانی با بسیج هم در عالی‌ترین سطح قرار دارد.

سرگرد پاسدار، حسین حاتمی، همچنین با بیان این که رسانه‌ها در خاکریز اول دفاع در جنگِ نرم حضور دارند، بر لزوم همت عمومی برای به چالش کشیدن جبهه‌ی استکبار در فضای مجازی و رسانه‌یی تأکید کرد.