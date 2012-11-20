هفت اثر صنایع دستی گلستان مهر اصالت دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پورمهدی افزود: آثار پذیرفته شده استان گلستان در این داوریها شامل جاجیم پادری، روسری باتیک، کوله پشتی جاجیم، فرش نمدی، تونیک سوزندوزی شاهکوه، شلاق اسب نقره( زیورآلات ترکمن)، گردنبند تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی است.
رضا پورمهدی ادامه داد: 20 اثر صنایع دستی این استان به داوری های بین المللی یونسکو راه یافت که 7 اثر آن تایید شد و مهر اصالت دریافت کرد و پیش از این نیزیک اثر از این استان( سوزندوزی شاهکوه)درداوری های یونسکو، موفق به کسب مهر اصالت شده بود، که دراین داوری ها نیزاین اثر برای بار دوم مهر اصالت دریافت کرد.
تخصیص بیش از 143 میلیون لیتر سهمیه سوخت کشاورزی
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان اعلام کرد: تخصیص سهمیه سوخت وسایل و ادوات کشاورزی استان از ابتدای سالجاری تاکنون به بیش از 143 میلیون لیتر رسیده است.
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