هفت اثر صنایع دستی گلستان مهر اصالت دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پورمهدی افزود: آثار پذیرفته شده استان گلستان در این داوری‌ها شامل جاجیم پادری، روسری باتیک، کوله پشتی جاجیم، فرش نمدی، تونیک سوزندوزی شاهکوه، شلاق اسب نقره( زیورآلات ترکمن)، گردنبند تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی است.

رضا پورمهدی ادامه داد: 20 اثر صنایع دستی این استان به داوری های بین المللی یونسکو راه یافت که 7 اثر آن تایید شد و مهر اصالت دریافت کرد و پیش از این نیزیک اثر از این استان( سوزندوزی شاهکوه)درداوری های یونسکو، موفق به کسب مهر اصالت شده بود، که دراین داوری ها نیزاین اثر برای بار دوم مهر اصالت دریافت کرد.

تخصیص بیش از 143 میلیون لیتر سهمیه سوخت کشاورزی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان اعلام کرد: تخصیص سهمیه سوخت وسایل و ادوات کشاورزی استان از ابتدای سالجاری تاکنون به بیش از 143 میلیون لیتر رسیده است.

غلامرضا جعفری افزود: میزان تخصیص سهمیه سوخت سه ماهه اول بالغ بر 5/52 میلیون لیتر، سه ماهه دوم 51 میلیون لیتر و همچنین در سه ماهه سوم میزان سهمیه سوخت 40 میلیون لیتر بوده است که از میزان کل سهمیه سوخت تخصیصی در سال جاری تاکنون 115 میلیون لیتر آن توسط تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی جذب شده است.

درخشش واحد علی آبادکتول در پنجمین المپیاد ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول با کسب دو مدال نقره در مسابقات کاراته پنجمین المپیاد ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی خوش درخشید.

مهران قربانعلی پور و سجاد بارانی از دانشجویان رشته تربیت بدنی این واحد دانشگاهی با غلبه بر رقیبان خود ، موفق به کسب دو عنوان مقام نایب قهرمانی و دریافت مدال نقره در دو بخش کاتا انفرادی و وزن 75 کیلوگرم شدند.