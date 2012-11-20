بسیج برای مقابله با دشمن در عرصه جنگ نرم نیازمند بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شاهرخی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار فرماندهان سپاه، پایگاههای مقاومت و بسیجیان استان لرستان با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر بصیرت و دشمن شناسی بسیج اظهار داشت: برای مقابله با دشمن در جنگ نرم بسیج نیازمند بصیرت است.

وی با بیان اینکه ما برای شناسایی نفاق در جامعه نیازمند بصیرت و آگاهی هستیم عنوان کرد: در این راستا کسانی هستند که در ظاهر خود را موافق با ارزشهای انقلاب معرفی می کنند ولی در باطن دارای نیات پلیدی هستند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره بر ضرورت داشتن بصیرت و آگاهی تاکید دارند گفت: به طور حتم شرط سعادت و پیروزی ما ماندن در راه انقلاب و تبعیت از رهبری است.

سردار شاهرخی با بیان اینکه دشمن از هر راهی استفاده می کند که اهداف پلید خود را در کشور اجرایی کند عنوان کرد: در این راستا باید با بصیرت و آگاهی این توطئه های دشمنان را شناسایی و آنها را خنثی کنیم.

وی با بیان اینکه در این راستا هدف اصلی دشمنان ایجاد تفرقه و توطئه در کشور و به خصوص قشر حزب اللهی است بیان داشت: در این راستا همچنان باید زیر پرچم بسیج حرکت کنیم چرا که این امر تضمین کننده دنیا و آخرت ما خواهد بود.