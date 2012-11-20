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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۵

در تاسوعا و عاشورا/

ستاد گمشدگان در هفت نقطه قم مستقر می شود/صدور مجوز برپایی ایستگاه صلواتی

ستاد گمشدگان در هفت نقطه قم مستقر می شود/صدور مجوز برپایی ایستگاه صلواتی

قم - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری قم از استقرار ستاد گمشدگان در هفت نقطه قم در ایام تاسوعا و عاشورا و همچنین صدور مجوز برپایی ایستگاه صلواتی خبر داد.

جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: شهرداری قم در ماه محرم و به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا به صدور مجوز برای برپایی ایستگاه های صلواتی اقدام می کند.

وی ادامه داد: این اقدام به منظور شناسایی نقاط مناسب جهت جلوگیری از ترافیک در سطح شهر انجام می گیرد.
 
معاون خدمات شهری شهرداری قم بیان کرد: هفت نقطه از سطح شهر به عنوان ستاد گمشدگان در نظر گرفته شده است که با همکاری سامانه 137 به خدمت رسانی به زائران می پردازند.
 
وی گفت: یکی دیگر از برنامه های شهرداری قم در تاسوعا و عاشورا استقرار تانکرهای آب شرب است که در نقاط مختلف سطح شهر مستقر می شوند.
 
نجف زاده بیان کرد: از شهروندان عزیز تقاضا داریم که با توجه به قربانی و نذورات نسبت به پاکسازی و نظافت محل اقدام کنند و در صورت نیاز در این راستا با ستاد مرکزی شهرداری قم که به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند یعنی با شماره 6621400 تماس حاصل کنند.
 
وی گفت: از کلیه هیئت های مذهبی که قصد برپایی ایستگاه صلواتی را دارند تقاضا می شود که برای دریافت مجوز در جانمایی دقیق ایستگاه مراجعه کنند.
کد مطلب 1748602

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