ستاد گمشدگان در هفت نقطه قم مستقر می شود/صدور مجوز برپایی ایستگاه صلواتی

جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: شهرداری قم در ماه محرم و به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا به صدور مجوز برای برپایی ایستگاه های صلواتی اقدام می کند.

وی ادامه داد: این اقدام به منظور شناسایی نقاط مناسب جهت جلوگیری از ترافیک در سطح شهر انجام می گیرد.



معاون خدمات شهری شهرداری قم بیان کرد: هفت نقطه از سطح شهر به عنوان ستاد گمشدگان در نظر گرفته شده است که با همکاری سامانه 137 به خدمت رسانی به زائران می پردازند.



وی گفت: یکی دیگر از برنامه های شهرداری قم در تاسوعا و عاشورا استقرار تانکرهای آب شرب است که در نقاط مختلف سطح شهر مستقر می شوند.



نجف زاده بیان کرد: از شهروندان عزیز تقاضا داریم که با توجه به قربانی و نذورات نسبت به پاکسازی و نظافت محل اقدام کنند و در صورت نیاز در این راستا با ستاد مرکزی شهرداری قم که به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند یعنی با شماره 6621400 تماس حاصل کنند.



وی گفت: از کلیه هیئت های مذهبی که قصد برپایی ایستگاه صلواتی را دارند تقاضا می شود که برای دریافت مجوز در جانمایی دقیق ایستگاه مراجعه کنند.