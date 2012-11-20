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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

100 کیلوگرم تریاک از قاچاقچیان در هیرمند کشف شد

100 کیلوگرم تریاک از قاچاقچیان در هیرمند کشف شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان با شناسایی یک محموله مواد مخدر مقدار 100 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور قزاقی اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان بدنبال اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند این محموله تریاک را که در منزلی در یکی از روستاهای مرزی توسط سوداگران مرگ دپو شده بود شناسایی کنند.

وی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان هیرمند با همکاری پلیس اطلاعات، آگاهی و یگان امداد این شهرستان پس از هماهنگی با مراجع قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند دو قاچاقجی مواد مخدر را دستگیر کنند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از مخفیگاه این دو سوداگر مرگ مقدار 100 کیلوگرم تریاک را که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند. 

کد مطلب 1748603

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