100 کیلوگرم تریاک از قاچاقچیان در هیرمند کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور قزاقی اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان بدنبال اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند این محموله تریاک را که در منزلی در یکی از روستاهای مرزی توسط سوداگران مرگ دپو شده بود شناسایی کنند.

وی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان هیرمند با همکاری پلیس اطلاعات، آگاهی و یگان امداد این شهرستان پس از هماهنگی با مراجع قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند دو قاچاقجی مواد مخدر را دستگیر کنند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از مخفیگاه این دو سوداگر مرگ مقدار 100 کیلوگرم تریاک را که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند.