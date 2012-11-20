اصلاح قانون استخدامی سپاه با اولویت در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس با رای مثبت خود طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقرارت استخدامی سپاه را در اولویت برای بررسی قرار دادند.

نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در خصوص در اولویت قرار گرفتن این طرح گفت: قانون نیروهای مسلح کشورمان برای سرباز شهید، جانباز وآزاده دیده شده است، اما در سپاه و در میان نیروهای داوطلب بسیجی این قانون اجرایی نمی شود که نیاز است این قانون را در این بخش نیز اعمال کنیم.

نمایندگان مجلس با 149 رای موافق، 11 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 231 رای به در اولویت قرار گرفتن طرح الحاق یک تبصره به ماده 191 قانون مقررات استخدامی سپاه رای مثبت دادند.