مبانی فقهی و حقوقی قاچاق کالا برای بازاریان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا ظهر سه شنبه در گردهمایی مبلغات و مداحان خواهر در خصوص مضرات استفاده از کالاهای قاچاق در محل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان ضمن تاکید بر اینکه فرهنگ سازی بهترین راه مبارزه با قاچاق کالا است، افزود: مبلغات و مداحان در کنار دیگر دستگاه های فرهنگی و تبلیغاتی باید اثرات مخرب کالاهای قاچاق بر تولید، اشتغال، فرهنگ را با هدف آگاهی بخشی به مردم بیان کنند.

وی با تاکید بر این که ورود کالاهای قاچاق غیر مجاز، به اقتصاد و فرهنگ کشور اثرات زیان باری وارد می کند تصریح کرد: برای مبارزه با این پدیده شوم کنترل ونظارت دقیق بر واردات کالاها نیاز است اما تنها از این راه نمی توان در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق بود بلکه فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

تقوی نیا به علت و تمایل برخی از مردم در استفاده از کالاهای خارجی اشاره و خاطر نشان کرد: ضعف در تنوع کالاها و طراحی کالاهای تولید داخل مواردی است که باعث شده نیاز بازار تامین نشود و برخی از مردم از روی تنوع طلبی میل به مصرف کالاهای قاچاق یا تولیدات خارجی داشته باشند.

وی با بیان اینکه وجود مرز مشترک طولانی و نبود انسجام انتظامی در کشورهای همسایه ایران موجب ورود سالانه میلیون ها دلار کالای قاچاق به کشور می شود، تصریح کرد: این امر موجب شده تا ضربه ای جدی به تولید داخل وارد شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان در خاتمه ضمن تاکید بر برگزاری کارگاه های آموزشی جهت بررسی مبانی فقهی و حقوقی قاچاق کالا برای بازاریان و اقشار تاثیر گذار گفت: این مهمترین وظیف پژوهشگران و محققان حوزه‌های فقه، حقوق و جامعه‌شناسی است.