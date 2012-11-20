اکران دو فیلم مستند از خوزستان در جشنواره قرطاج تونس

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمهای «مدرسه ما» به کارگردانی رضا عبیات و «الرماد» ساخته حبیب باوی ساجد دو فیلمی هستند که در زمان اکران با استقبال خوب علاقمندان به هنر سینما مواجه شدند.

فیلم الرماد توانسته بود پیش از این جایزه‌ انسانی بخش آیسسکو جشنواره بین‌المللی رشد، جایزه بهترین مستند جشنواره وارش، جایزه بهترین مستند جشنواره طلای سرخ و جایزه بهترین کارگردانی مستند از جشنواره ستایش را از آن خود کند.



بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم قرطاج،27 آبان ماه امسال در کشور تونس آغاز شده و تا 7 آذرماه ادامه دارد.

