مبلغان در ماه محرم سبک زندگی اسلامی را تبلیغ می کنند

حجت الاسلام حسین نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویکرد مبلغین اعزامی محرم الحرام امسال سبک زندگی اسلامی و راهکارهای دستیابی به آن است.

وی تاکید کرد: در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری توسط جمعی از مبلغان تحقیق و پژوهش انجام شد و کتابچه ای به عنوان منبع اولیه وقابل تامل ارائه شد.

حجت الاسلام حسین نمازی بیان کرد: طلاب و مبلغان محترم به عنوان اصلی ترین فرهنگ سازان جامعه نقش اصلی در ارائه سبک زندگی اسلامی به مردم ایفا می کنند.

وی افزود: این کتابچه پژوهشی است برای بهره گیری هرچه بیشتر از رهنمودهای مقام معظم رهبری که دستمایه تبلیغی دو هزار و 400 مبلغ اعزامی در ماه محرم است.

مسئول تشکلهای اسلامی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: مقام معظم رهبری نیاز اصلی کشور و جهان را "تمدن سازی نوین اسلامی" در قالب "سبک زندگی " مطرح کردند.

وی بیان کرد: تمدن سازی نوین اسلامی در قالب سبک زندگی اسلامی با دو مولفه خود شناسی، و دشمن شناسی مطرح می شود که نیاز اصلی جامعه کنونی ماست.

حجت الاسلام نمازی یادآور شد: فواید اینگونه مطرح کردن نیازهای جامعه از طرف رهبر انقلاب، نشان دادن خط نگاه دشمن، نشان دادن برنامه ها، اهداف و نقشه راه پیشرفت کشور، گفتمان سازی و حل آسیب ها و مشکلات در سریعترین زمان و بهترین حالت، منسجم کردن تمام فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در نقطه خاص است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب آثار اصلاح سبک زندگی را فرا ملی ترسیم کردند و مبلغان دینی نیز برای ترویج سبک زندگی اسلامی و واکسینه کردن مردم در برابر فرهنگ مهاجم غرب باید به اندیشه و هوشیاری مردم درباره مصادیق سبک زندگی تاکید کنند.