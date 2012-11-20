انتقاد از عملکرد فراکسیون رهروان درجلوگیری از برگزاری جلسه مشترک با رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فاطمه آلیا در تذکر شفاهی خود در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن مواضع کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: کاترین اشتون که با روش مذاکره برای مذاکره می خواهد فناوری های هسته ای کشورمان را زیر سوال ببرد، گفت: این درحالی است که وی از رژیم صهیونیستی که بیشترین سلاح های اتمی را در اختیار دارد، دفاع می کند.

آلیا در ادامه اظهار داشت: در جلسه گذشته مجلس برخی جلسه مشترک دولت و مجلس را زیر سوال بردند. آیا این جلسه مشترک نتیجه خوبی نداشت و حداقل اینکه باعث ناامیدی دشمنان شد.

وی با بیان اینکه ظاهرا تصمیم فراکسیون رهروان این بود که این جلسه برگزار نشود، گفت: خبرگزاری خانه ملت هم خبری را که نمی دانم از کجا آوره بود، منتشر کرد که این جلسه به دلیل ایام محرم منتفی شده است و این کار از مصادیق معروف نیست.

نماینده تهران اظهار داشت : آیا با این گونه تعامل بین دولت و مجلس رهبری و مردم راضی نمی شوند.

ابوترابی فرد رئیس جلسه در پاسخ به اظهارات فاطمه آلیا گفت: اراده جمعی حداکثر نمایندگان این است که در چارچوب وظایف و قوانین با دولت تعامل داشته باشند.