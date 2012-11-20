مستاجران موقوفات کبودراهنگ اجاره بهای موقوفات را به موقع پرداخت کنند

حجت الاسلام ابوذر عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قسمت زیادی از شهر کبودرآهنگ و 11 روستای این شهرستان موقوفه امیر نظام است که قسمتی از کل درآمد این موقوفات بنابر نیت واقف صرف عزاداری و روضه خوانی برای امام حسین (ع) می شود.

وی عنوان کرد: باوجود اینکه قسمت زیادی از وسعت شهر کبودراهنگ موقوفه است اما درآمد سالانه شهرستان کمتر از 260میلیون تومان در سال است.

حجت الاسلام عباسی به اهمیت پرداخت به موقع اجاره بهای موقوفات از سوی ادارات و مردم تاکید کرد و گفت: چنانچه این امر به موقع انجام شود میتوان علاوه بر برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) نسبت به ساخت درمانگاه و ارائه خدمات درمانی در شهرستان اقدام کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: تاکنون به دبیرستان های شبانه روزی و برگزاری مراسم عزاداری در امامزاده ذوالفقار کبودرآهنگ و هیئت ها و اماکن مذهبی از درآمد موقوفه امیر نظام کمک شده است.

وی در ادامه به وقف حاج علی حدادی در روستای تاسران نیز اشاره کرد و افزود: 100هکتار زمین و سه تراکتور و چهار حلقه چاه موقوفه برای روضه خوانی و عزاداری امام حسین (ع)و کمک به فقیران توسط این خیر وقف شده است.