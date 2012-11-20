به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سبکشناسی؛ نظریهها، رویکردها و روشها» نوشته محمود فتوحی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس سابق انجمن علمی نقد ادبی ایران است که در ابتدای سال جاری از سوی انتشارات سخن منتشر شد.
کتاب «سبکشناسی؛ نظریهها، رویکردها و روشها» در دو بخش اصلی «سبکشناسی نظری» و «سبکشناسی عملی» به مباحثی چون معنای سبک، سبک ادبی، آشنایی با سبک شناسی، رویکردهای فرهنگی و اجتماعی، مسائل پایه در تحلیل سبک، لایههای نحوی سبکی، سبک شناسی طنز و سبک زنانه میپردازد. این کتاب برگزیده جایزه بیست ویکمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران بوده است.
جلسه نقد این کتاب امروز سهشنبه 30 آبان از ساعت 16 تا 18 در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجاتاللهی (ویلا)، نبش ورشو برگزار میشود.
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