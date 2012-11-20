وعده وزیر اقتصاد برای پرداخت سهام عدالت کارگران تا 22بهمن/ تهدید ابوترابی به استیضاح

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز به منظور پاسخگویی به سوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در صحن علنی مجاس حاضر شد.

سوال قاضی پور این بود که چرا سهام عدالت کارگران ساختمانی و صنوف بعد از دو نوبت تنظیم لیست و اعلام های متعدد مطبوعاتی تحقق نیافته است.

حسینی در جلسه علنی امروز توضیحاتی را در خصوص عدم پرداختن سهام عدالت برخی کارگران ساختمانی ارائه داد که در نهایت ابوترابی به عنوان رئیس جلسه خطاب به وزیر اظهار داشت: قول بدهید که سهام عدالت کارگران ساختمانی که تاکنون دریافت نکرده اند برسی شود و تا دهه فجر امسال نسبت به صدور سهامشان اقدام کنید.

قاضی پور بعد از استماع سخنان وزیر اقتصاد و قولی که ابوترابی از وی گرفت خطاب به رئیس جلسه اظهار داشت: من به احترام حرف شما از توضیحات وزیر قانع می شوم و تعهد شما را قبول می کنم نه تعهد وزیر را.

وی گفت: اگر تا 22 بهمن سهام عدالت کارگران ساختمانی پرداخت شد که من دست آقای ابوترابی را می بوسم و الا استیضاح خود آقای ابوترابی را در دستور کار قرار می دهم.

در نهایت قاضی پور با قول وزیر اقتصاد و امور دارایی و ابوترابی مبنی بر اینکه تا دهه فجر امسال سهام عدالت کارگران ساختمانی پرداخت شود ، اعلام کرد که نیازی به رای گیری درباره پاسخ وزیر درصحن مجلس نیست.