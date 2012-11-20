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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

بامداد امروز/

سه زمین لرزه کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند

سه زمین لرزه کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند

یاسوج – خبرگزاری مهر: سه زمین لرزه بامداد امروز سه شنبه دو نقطه در کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین زمین لرزه ساعت دو بامداد شهر "گراب" در بخش لوداب شهرستان بویراحمد را لرزاند.

مرکز لرزه نگاری کشوری وابسه به موسسه ژئوفیزیک، شدت این زمین لرزه را 3.1 درجه در مقیاس ریشتر ثبت کرده است.

همچنین دو زمین لرزه به فاصله پنج دقیقه شهر گچساران در این استان را لرزاند.

این زمین لرزه ها در ساعت سه و هشت دقیقه و سه و 13 دقیقه بامداد امروز به وقوع پیوستند.

مرکز لرزه نگاری کشور شدت این زمین لرزه ها را 2.3 و 2.9 درجه در مقیاس ریشتر اعلام کرده است.

این زمین لرزه ها خسارتی در پی نداشته اند.

کد مطلب 1748617

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