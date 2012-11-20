20 هزار واحد در پرند منتظر تاسیسات زیربنایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شهر جدید پرند با حضور محمد هادی رستمیان معاون وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مدیران و معاونین شهرهای جدید، ائمه جمعه شهرهای رباط کریم، گلستان و تعدادی از مدیران شهرستان رباط کریم و شهر پرند برگزار شد.

در این مراسم محمد هادی رستمیان معاون وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: پرو‍ژه مسکن مهر یک اقدام موثرو ضروری است که در تمام زمینه ها از جمله اشتغال و اقتصاد تاثیر گذار خواهد بود بنابراین مسئولیت در راه آن نیاز به عشق و علاقه دارد؛ عشق به کار و خدمتگذاری به مردم را نیاز دارد چرا که کار سخت و طاقت فرسا است و اگر عشق در آن نباشد قطعا کار پیش نخواهد رفت.



وی با بیان اینکه جمعیت شهر پرند در افق 1404 و در یک طرح 20 ساله پیش بینی 700 هزار جمعیت شده است، گفت: جای بسی تعجب دارد که طرح های عمرانی و ساخت و ساز در شهر پرند تا حدی گوی سبقت به خود را گرفته است که شاید تا چند سال دیگر و زودتر از برنامه ها به جمعیت پیش بینی شده در این شهر فائق آییم که این موضوع بیانگر یک عرصه بسیار شتابان با یک روند توسعه مناسبت است.



مدیرعامل شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید افزود: امروز برای تودیع و خداحافظی با مهندس صابونی اینجا نیامده ایم بلکه جهت تقدیر و سپاس از زحمات شبانه روزی بزرگمرد عرصه سازندگی شهر پرند اینجا حضور داریم.



وی سوابق ارزنده مدیرعامل سابق شهر پرند علاوه بر مدت فعالیت وی در شهر پرند را ارج نهاد و گفت: صابونی پیش از مسئولیتش در شهرپرند در آبادانی عرصه دانشگاه پیام نور و سازمان نوسازی مدارس نیز نقش آفرینی داشت.



معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مدیرعامل جدید پرند علاوه بر سابقه تصدی در وزارت راه و شهرسازی به عنوان شهردار و رئیس شورای شهر نیز به مردم خدمت کرده و در زمینه مطالبات مردم نیز صاحب تجربه و کفایت است، همچنین از چهره های موثر و لایق مجموعه وزارت راه وشهرسازی است که برای وی نیز در مسئولیت جدید آروزی موفقیت و کامیابی دارم.

در ادامه این مراسم سعید صابونی اظهار داشت: به طور حتم در شکل گیری ابتدایی شهر پرند مدیران سابق و دست اندرکار وزارت راه و شهرسازی نیز نقش آفرینی بسزایی داشته اند و جا دارد از پوشش مناسب و به موقع اصحاب رسانه و خبرنگاران و تمامی خبرگزاری ها که در شناساندن شهر پرند به عنوان یک شهر فراملی تلاش کرده اند، تشکر و قدردانی نمایم.



وی ضمن تبریک به چاغروندی به عنوان مدیرعامل جدید پرند، اظهار داشت: با سابقه درخشانی که از چاغروندی سراغ دارم قطعاو یقینا توانمندی وی تاثیر بسزایی در پیشبرد مسکن مهر این شهر خواهد داشت و پرچم مسکن مهر در این شهر همچنان به اهتزاز در خواهد آمد.



صابونی با ارائه گزارشی از روند ساخت وساز پرو‍ژه مسکن مهر در شهر پرند بیان داشت: پرند به عنوان بزرگترین کارگاه ساختمانی کشور است که بیش از 95 هزار واحد مسکن مهر در این شهر در مدت 3 سال درحال ساخت است که پیش از این تنها 10هزار واحد در فاز صفر و یک و دو شهر پرند ساخته شده بود.



وی همچنین با ارائه گزارشی مبنی بر تحویل واحدهای مسکن مهر، ادامه داد: 2 هزار واحد در خرداد سال 90 و 10 هزار واحد در سال91 با حضور رئیس محترم جمهور افتتاح و در 8هزار واحد آماده شده مردم را مستقر نموده ایم و حدود 20 هزار واحد آماده شده منتظر تاسیسات زیربنایی هستند.



مدیر عامل سابق شهر پرند همچنین آماری از طراح های عمرانی آماده شده و در حال ساخت و ساز این شهر ارائه کرد و گفت: طراحی واجرای ورودی و خروجی های 7 مسیر به طول بیش از 6 کیلومتر با اعتباری بالغ بر6 میلیارد تومان، عملیات اجرایی مترو بیش از 18 میلیارد تومان، ساخت 14 مدرسه و 14 مسجد در اراضی مسکن مهر و دیگر اقدامات در حال طراحی و اجرا از جمله تجاری های واحدهای مسکن مهر و خدمات رفاهی و درمانی این شهر در کنار ساخت و سازهای مسکن مهر از طراح های عمرانی این شهر به حساب می آید.

همچنین در ادامه چاغرونی مدیرعامل جدید شهر پرند با قدردانی از زحمات مدیرعامل سابق شهر پرند و همه کسانی که در آبادانی شهر پرند به عنوان شهری زیبا و با حجم ساخت و ساز بالا نقفش آفرینی داشتند، بیان داشت: امیدوارم بنده مانعی برای ادامه کار نباشم و خداوند مرا در این امر خطیر یاری گر باشد.



وی با بیان اینکه در تمام سال های پس از انقلاب اسلامی، در تمام استان های کشور به طور متوسط 2 هزار واحد ساختمان ساخته شده است، گفت: طی چند سال اخیر هر جا از کشور عزیزمان که پا می گذاریم نمود عینی از تولید مسکن در بخش مسکن مهر را مشاهده می کنیم و این بدان معناست که تلاش وافر در مجموعه دولت از جمله بدنه وزارتخانه صورت گرفته است.



مدیرعامل شهر پرند به عنوان یک شهروند ایرانی از این کار عظیم قدردانی کرد و افزود: مسکن مهر نیاز جامعه امروز ما است و ضرورت تولید مسکن بر هیچکس پوشیده نیست چرا که ایجاد مسکن در بخش های مختلف می تواند کمک حال یک کشور، دولت و ملت باشد.



وی ایجاد مسکن را زمینه ای فراهم شده برای اشتغال و چرخه اقتصاد دانست و اظهار داشت: سرپناه یکی از مهمترین بخش هایی است که بشر درهمه دوران بدان نیاز داشته و برای فراهم نمودن آن تلاش می کند بنابراین خرسندم که خداوند این امر مهم را به بنده واگذار کرده است.

چاغروندی در پایان با اشاره به تغییر مدیریت ها در بدنه دولت، تصریح کرد: کسانی که در ابتدا و انتها واقع می شوند دلیل به برتری یک نفر و ضعف دیگری نیست بلکه اعتقاد دارم مسکن مهر مانند دوی امداد می ماند که یک نفر چوبی را تا یک نقطه آورده و نفر بعدی باید آن را به سرمنزل برساند.