عطاالله قادری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی وزیر کشور، عطاالله قادری که پیش از این در سمت مدیرکلی راه و شهرسازی خراسان شمالی فعالیت می کرد به عنوان معاون جدید هماهنگی امور عمرانی استانداری و به جای احمدرضا عفتی منصوب شد.

عطاءالله قادری در حالی به سمت معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی منصوب شده است که دهم اردیبهشت ماه سال جاری طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، به عنوان قائم مقام وزیر و نخستین مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌شمالی منصوب شده بود.

وی سابقه مدیرکلی راه و ترابری استان کردستان و نیز فعالیت در بخش های مختلف وزارت راه و ترابری را در کارنامه کاری خود دارد.

برپایه این خبر، احتمالا هفته آینده مراسم تودیع و معارفه معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی در محل سالن شهید ماژانی استانداری برگزار شود.

همچنین صبح سه شنبه در انتصابی دیگر طی حکمی از سوی مصطفی محمد نجار، سیف الله مطلبی به عنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی منصوب شد.

برپایه این خبر، با گذشت قریب به دو ماه از انتصاب رضا جلالی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی، سیف الله مطلبی به عنوان جایگزین وی منصوب شد.