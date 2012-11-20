ساعت برگزاری مسابقه تیم والیبال میزان مشهد با نماینده کاشان تغییرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم والیبال میزان مشهد از هواداران تیمش خواست با تغییر زمان برگزاری بازی مقابل باریج اسانس کاشان نیم ساعت زودتر از شروع این دیدار به سالن مهران بیایند.

جبار قوچان نژاد با اشاره به پیروزی مقتدرانه سه بر صفر تیمش مقابل کاله آمل که روز 28 آبان ماه برگزار شد، گفت: باتوجه به روند رو به جلوی تیم از تماشاچیان می خواهم که روز اول آذر نیم ساعت زودتر به سالن مهران بیایند و تیم را حمایت کنند.

وی افزود: بازی مقابل باریج اسانس کاشان که قرار بود ساعت 17 برگزار شود به دلیل پخش مستقیم تلویزیونی از ساعت 15:30 آغاز می شود که این امر مشکلاتی را برای تیم ایجاد می کند.

سرمربی تیم والیبال میزان مشهد در مورد حریف این هفته تیمش گفت: تیم قدرتمند باریج اسانس کاشان از بازیکنان با تجربه و ملی پوش بهره می برد و دو روز پیش توانسته تیم صدرنشین پیشگامان کویر یزد را 3 بر 2 شکست دهد.

وی ادامه داد: بازی این هفته از حساسیت زیادی برخوردار است و ما برای بهبود موقعیت تیم در بالای جدول به پیروزی در این دیدار نیاز داریم.

قوچان نژاد بیان داشت: پس از این بازی فرصت کافی برای استراحت و بازیابی انرژی خواهیم داشت تا روز چهارشنبه هشت آذرماه به مصاف سایپا کرج برویم.

گفتنی است، تیم والیبال میزان مشهد با 14 امتیاز پس از تیم های پیشگامان کویر، کاله آمل و متین و رامین در جایگاه چهارم لیگ برتر والیبال کشور قرار دارد.