اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در شهرکرد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رحمت الله اروجی در نشست برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری اجتماع بزرگ عزاداران گفت: ترویج و تبلیغ خوبی‌ها موجب الگو سازی می‌شود.

وی افزود: برگزاری مناسب برنامه اجتماع عزاداران حسینی در روز تاسوعا، قابلیت تعمیم این مراسم به روز عاشورا را هم فراهم می کند.

اروجی بر ضرورت حضور هرچه بیشتر مردم در این اجتماع تأکید و تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این مراسم مشارکت همه مردم در عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) است.

وی با اشاره به اینکه این مراسم می تواند الگویی مناسب برای دیگر مناطق استان شود، یادآور شد: برنامه ای که بتواند با توجه به سلایق مختلف مردم، مورد پسند همگان قرار گیرد موجب تداوم در اجرای آن برنامه شده و مشارکت عمومی را هم در پی دارد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اجتماع عظیم عزاداران حسینی در روز تاسوعای از ساعت 9 تا 11 در مقابل حرم امامزادگان حلیمه و حکیمه(ع)شهرکرد با حضور عزاداران حسینی و هم زمان با پخش زنده تلوزیونی برگزار می شود.

کتاب فرهنگ و ادبیات کودکان بختیاری منتشر شد

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از انتشار کتاب "فرهنگ و ادبیات کودکان بختیاری" خبر داد.

حجت االله شیروانی گفت: علی حسین پور از پژوهشگران این استان کتاب فرهنگ ادبیات کودکان بختیاری را با پژوهش چند ساله ی میدانی و کتابخانه ای تهیه و تدوین کرده است.

وی افزود: این کتاب مشتمل بر نواها، مثل ها و متل های بختیاری کودکان در چهارمحال و بختیاری است که انتشارات نیوشه آن را به چاپ رسانده است.

شیروانی تصریح کرد: کودکانه ها بخش قابل توجهی از گنجینه ی شکوهمند آفریده های شفاهی مردم فرهنگ مدار ایران زمین است که آن گونه که شایسته ی این گنجینه است مورد بررسی و پژوهش درون مایه ها و مضمون ها قرار نگرفته اند.

به گفته وی کتاب فرهنگ و ادبیات کودکان بختیاری تلاشی است نوین تا فرهنگ بومی و ادبیات عامه ی قوم بختیاری ،تخصصی تر مورد توجه قرار گیرد.

برپایی نمایشگاه "خیمه بیت الحزن" در لردگان

سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از برپایی نمایشگاه فرهنگی با عنوان "خیمه بیت الحزن " در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سعید نصیری گفت: با همکاری هیئت المهدی (عج) روستای برآفتاب میلاس و سازمان تبلیغات اسلامی لردگان خیمه بیت الحزن به مدت 10 روز درمقابل مصلای اولی الامر این شهرستان برپا شد.

وی افزود: در این نمایشگاه فرهنگی، شرح وقایع کوفه، روز عاشورا و گهواره حضرت علی اصغر (ع) به صورت ماکت به تصویر کشیده شده است.

نصیری تصریح کرد: خیمه بیت الحزن از روز نخست محرم تا دوازدهم این ماه برای بازدید عموم برپا است.

164مبلغ و مبلغه درماه محرم به لردگان اعزام شدند

سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از اعزام 164 مبلغ و مبلغه ویژه ایام محرم به این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سعید نصیری با بیان این خبر گفت: 164 مبلغ و مبلغه درماه محرم به لردگان و روستاهای تابعه این شهرستان اعزام شدند.

وی افزود: روحانیون اعزامی شامل 40 نفر اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی قم، 30 نفر طرح هجرت کوتاه مدت، 30 نفر از دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، 24 نفر بومی، 10 نفر از طرح هجرت بلند مدت و 40 مبلغه است.

نصیری ادامه داد: به منظور گسترش فرهنگ عاشورایی و تبیین فلسفه عاشورا و قیام امام حسین (ع)، 20 نفر از روحانیون اعزامی در لردگان، 44 نفر در بخش مرکزی، 30 نفر در بخش خانمیرزا ،30 نفر در بخش فلارد،20نفر در بخش سردشت و 20 نفر هم در بخش منج مشغول فعالیت تبلیغی شده اند.

حرکت کاروان نمادین کربلا در بروجن

هیئت عاشقان حضرت ابوالفضل العباس (ع) شهر بروجن، تعزیه شبه کاروان امام حسین(ع) را اجرا کردند.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: مراسم حرکت کاروان نمادین کربلا به همراه تعزیه خوانی و سوگواری عاشقان حسینی با همکاری هیئت عاشقان ابوالفضل العباس (ع) در مسیر میدان شهید شهر بروجن تا آرامستان این شهر برگزار شد.

حجت الاسلام مجید الهیان افزود: هیئت عاشقان ابوالفضل العباس (ع) از هیئات فعال شهر بروجن است که هرساله در آغازین روزهای ماه محرم با اجرای برنامه حرکت نمادین کاروان کربلا در این شهر، مراسم عزاداری و سینه زنی برپا می کند.

وی تصریح کرد: کاروان نمادین کربلای بروجن پس از عبور از خیابان های این شهر به همراه مردم عزادار حسینی با حضور در آرامستان بروجن، یاد و خاطره جان باختگان حادثه اتوبوس راهیان نور را گرامی داشتند.