آموزه های قرآنی بهترین هدایت گر زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کارگری استان که در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: همه دغدغه هستی ما باید قرآن باشد و این کتاب آسمانی در متن زندگی ما وارد شود تا سعادتمند شویم.

وی افزود: قرآن را باید رهبر و راهنمای خود قرار دهیم زیرا این معجزه پیامبر در زمان سرگردانی، غم و اندوه و مشکلات مختلف بهترین پناه و راهنما و راه نجات برای انسانها بشمار می رود.

حجت الاسلام عابدینی تصریح کرد: هرکس در مشکلات از قرآن مدد بگیرد از سرگردانی و بی هدفی خارج می شود و به سمت سعادت و بهشت هدایت می شود و هر کس از آن دوری کند راهی جز گمراهی نخواهد داشت.

این مسئول فرهنگی بیان کرد: آنها که قرآن را به حاشیه برند و یا آن را وسیله گذران امورات خود کند سعادتمند نمی شوند و راه به جایی نخواهند برد.

وی تصریح کرد: مومنان باید سیاست قرآنی داشته باشند و با تفکر در آیات الهی و عمل به دستورات انسان ساز آن زمینه سعادت دنیا و آخرت خود را تامین کنند.

ایمانی: مسابقات قرآنی موجب تقویت روحیه کارگری می شود

در ادامه علی ایمانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: در کنار وظایف محوله و رسیدگی به معیشت و دغدغه های کارگری توجه به امور فرهنگی و دینی در این اداره با جدیت دنبال می شود.

ایمانی بیان کرد: تقویت باورهای دینی و ترویج فرهنگ قرآنی در محیط های کارگری موجب افزایش روحیه معنوی در کارگران و اصلاح رفتارها و بهبود روند کار می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تصریح کرد: در سال گذشته 148 نفر در مسابقات قرآنی شرکت کردند و امسال شاهد استقبال بیشتر خانواده کارگران از این رقابتها هستیم.

ایمانی برگزاری مسابقات کتاب خوانی، مقاله نویسی و همایش شهدای کارگری را از دیگر برنامه های فرهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان بوده است.