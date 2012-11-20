طرح استاد شاگردی نوین توانایی تطبیق نیاز جامعه و بازار کار را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عباسی صح سه شنبه در جلسه هماهنگی طرح استاد شاگردی نوین اظهار داشت: در صورتی که زنجیره استاد شاگردی در سطح کشور ایجاد شود بسیاری مشکلات جامعه برطرف می شود و بدین وسیله زمینه موفقیت ایران اسلامی در عرصه های مختلف یه شکل مطلوب فراهم می شود.

وی تصریح کرد: طرح استاد شاگردی نوین برای موفقیت باید جامعیت پیدا کند و مشمول قانون کار شود تا به استناد آن کارگر و کارفرما در صورت بروز مشکل به حق و حقوق خود برسند.

مدیرکل کار تعاون کار و رفاه احنماعی ادامه داد: در این طرح نباید کیفیت را فدای کمیت کنیم زیرا ممکن است سریع وارد شدن در این مسیر منافع کارگر و کارفرما را با آسیب روبرو کند.

عباسی اضافه کرد: برای موفقیت طرح استاد شاگردی نوین باید اطلاع رسانی صحیح توسط مسئولان و رسانه ها برای آگاهی کارگران و کارفرمایان صورت گیرد.

وی تاکید کرد: در صورتی که حرفه آموزی و مهارت آموزی با یکدیگر پبش بروند نه تنها مشکلی بوجود نمی آبد بلکه بدین وسیله درگیری های قانون کار نیز کمتر می شود که خوشبختانه طرح استاد شاگردی نوین دارای این ویژگی است.

همکاری ارگان های مختلف برای موفقیت طرح استاد شاگردی نوین

مدیرکل کار تعاون کار و رفاه احنماعی در ادامه بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی، کارشناسان فنی و حرفه ای، اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی، تمامی بخش های دولتی در خدمت جامعه کارگری و کارفرما هستند تا بدین وسیله طرح استاد شاگردی نوین با موفقیت به سرانجام برسد.

عباسی ظرفیت ایجاد شده بواسطه طرح استاد شاگردی را استثنایی دانست و افزود: اداره کار تعاون کار و رفاه احنماعی در حوزه روابط کار به کارفرمایان مشاوره می دهد و هرزمانی که نیازی به برگزاری کارگاه آموزشی باشد با تمام قوا و توان در خدمت اجرا صحیح و با کیفیت این طرح است.

ایجاد 900شورای سازش در فارس

وی همچنین یادآور شد: برای رسیدگی به مشکلات کارگران وکارفرمایان و اجرا نشدن قانون کار در فارس، 900 شورای سازش، 14 هیئت حل اختلاف، 22 هیئت تشخیص تشکیل شده است.