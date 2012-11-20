بازسازی مناطق زلزله زده نسبت به کشورهای دنیا سرعت بالایی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از مناطق زلزله زده ارسباران افزود: قراردادی در سازمان ملل متحد وجود دارد که مطابق آن کشورهای مختلف که در حادثه ای دچار خسارت می شوند ظرف دو تا شش ماه موظف هستند مردم را اسکان اضطراری در چادر بدهند و پس از آن اسکان موقت آغاز می شود که شامل اردوگاه و کانکس در ماه های شش تا 12 پس از وقوع حادثه است.

وی ادامه داد: پس از اسکان موقت اسکان دائم در تمامی کشورهای جهان انجام می شود و این درحالیست که در کشور اسلامی ایران کمتر از سه ماه مراحل اسکان اضطراری به اسکان دائم انجام شد و 60 درصد اسکان دائمی اجرایی شده است.

تابش با اشاره به مشارکت 9 استان کشور در عملیات بازسازی مناطق زلزله زده ارسباران گفت: این حرکت در تمام این سالها بی نظیر بوده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور به مراحل بعدی اسکان اشاره کرد و اظهار داشت: دستور بعدی بنیاد مسکن اسکان شهروندان فصلی مناطق زلزله زده ارسباران است که واحد هایشان تحویل داده می شود و پس از آن بنیاد مسکن خانه های تعمیری را باز سازی خواهد کرد.

وی همچنین اضافه کرد: تا کنون بیش از 10 هزار واحد مسکونی سقف ریزی شده است.