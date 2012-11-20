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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

قنبری:

استفاده از 10درصد اراضی مستعد کشاورزی فارس/ تولید روزانه دو هزار تن شیر

استفاده از 10درصد اراضی مستعد کشاورزی فارس/ تولید روزانه دو هزار تن شیر

شیراز - خبرگزاری مهر: قائم مقام سازمان و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: استان فارس دارای 3.2 میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی است که از این میزان فقط 10درصد استفاده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر قنبری ظهر سه شنبه در همایش هم اندیشی مدیران و مسئولان بازرسی استان فارس اظهار داشت: استان فارس دارای منابع قوی طبیعی و اقلیمی است اما به خاطر وجود برخی مشکلات از جمله خشکسالی از 1.2 میلیون هکتار اراضی بیشتراستفاده نشده است.

وی عنوان کرد: به دلیل مناسب بودن شرایط آب و هوایی و دشتهای حاصلخیز آماری حدود 27.8 درصد مردم در استان فارس در بخش کشاورزی شاغل هستند.

قنبری با اشاره به پتانسیلهای دامی متنوع استان فارس اعلام کرد: فارس دارای 12 میلیون واحد دامی است ودارای  مقام نخست تولیدات دامی و مقام پنجم تولیدات شیر را دارد.

تولید روزانه دو هزار تن شیر در فارس

قائم مقام سازمان و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: استان فارس روزانه دو هزار تن شیر تولید که بخش زیادی از آن را نیز به استانهای همجوار صادر می کند.

قنبری یادآورشد: استان فارس دارای 60 درصد اراضی مرتعی، 18 درصد جنگل، 9 درصد زراعت، 3 درصد باغ، 9 درصد بیابان و یک درصد سایر شرایط است.

وی با اشاره به اینکه  استان فارس دارای 1086 تشکل کشاورزی است، عنوان کرد: فارس در کشاورزی ناوگان قوی برداشت غلات است و حدود 50 درصد کشور را تشکیل می دهد.

کد مطلب 1748633

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