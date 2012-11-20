استفاده از 10درصد اراضی مستعد کشاورزی فارس/ تولید روزانه دو هزار تن شیر

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر قنبری ظهر سه شنبه در همایش هم اندیشی مدیران و مسئولان بازرسی استان فارس اظهار داشت: استان فارس دارای منابع قوی طبیعی و اقلیمی است اما به خاطر وجود برخی مشکلات از جمله خشکسالی از 1.2 میلیون هکتار اراضی بیشتراستفاده نشده است.

وی عنوان کرد: به دلیل مناسب بودن شرایط آب و هوایی و دشتهای حاصلخیز آماری حدود 27.8 درصد مردم در استان فارس در بخش کشاورزی شاغل هستند.

قنبری با اشاره به پتانسیلهای دامی متنوع استان فارس اعلام کرد: فارس دارای 12 میلیون واحد دامی است ودارای مقام نخست تولیدات دامی و مقام پنجم تولیدات شیر را دارد.

تولید روزانه دو هزار تن شیر در فارس

قائم مقام سازمان و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: استان فارس روزانه دو هزار تن شیر تولید که بخش زیادی از آن را نیز به استانهای همجوار صادر می کند.

قنبری یادآورشد: استان فارس دارای 60 درصد اراضی مرتعی، 18 درصد جنگل، 9 درصد زراعت، 3 درصد باغ، 9 درصد بیابان و یک درصد سایر شرایط است.

وی با اشاره به اینکه استان فارس دارای 1086 تشکل کشاورزی است، عنوان کرد: فارس در کشاورزی ناوگان قوی برداشت غلات است و حدود 50 درصد کشور را تشکیل می دهد.