35 یادواره شهید همزمان با هفته بسیج در استان زنجان برگزار می شود

ابوالفضل طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، برنامه های دانش آموزی را زیر بنای فعالیتهای بسیج یاد کرد و افزود: برنامه‌های مختلفی در این حوزه انجام خواهد شد.

وی از برگزاری همایش 13 ساله‌ها در زنجان خبر داد و اظهار داشت: این برنامه همزمان با هفته بسیج در زنجان و ویژه سازمان بسیج دانش‌آموزی بوده که مصادف با یازدهم ماه محرم در زنجان برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان از برگزاری مسابقات انشاء‌نویسی در هفته بسیج خبر داد و گفت: این مسابقه در خصوصی امر به معروف و نهی از منکر در مدارس استان برگزار می‌شود.

طهماسبی برگزاری صبحگاه مشترک دانش‌آموزی را از برنامه‌های مهم هفته بسیج یاد کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: فیلم شهیده ناهید فاتحی کرجو در مدارس استان پخش می شود و این امر در راستای آشنایی دانش‌آموزان با شهدای دانش‌آموز است.

معاون فرهنگی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان برگزاری مسابقه گفتمان ولایت را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج عنوان اعلام کرد و یاد آور شد: این مسابقه در بین دانش‌آموزان برگزار می‌شود.



