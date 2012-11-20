دعای خیر خانواده شهدا بدرقه راه ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر عربیان در دیدار با خانواده شهید ایرج حسن زاده و جانباز 70 در صد رحیم بیک زاده ضمن تجلیل از خانواده های معزز شهدا و جانبازان، مقام شامخ این عزیزان را ستود و بازماندگان آنان را به عنوان میراث گرانبها دانست که باید همواره مورد تکریم قرار بگیرند.



در این دیدار که به مناسبت ایام محرم و سوگواری سید و سالار شهیدان صورت گرفت، عربیان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب و دوران دفاع مقدس، دعای خیر خانواده شهدا را بدرقه راه این ملت و مملکت دانست و افزود: مردم ما هرگز ایثارگری‌های شهدا و جانبازان را فراموش نخواهند کرد و موفقیت های امروز کشور را مرهون جانفشانی ها و ایثارگری های بزرگ مردان شاهد هستیم که هم اکنون فرزندان آنها همچون پدران خود افتخار آفرینان این سرزمین هستند.



در این دیدار حاج علی کاظم مشاور استاندار در امور ایثارگران، ایزدی مدیر کل بنیاد شهید و ایثارگران استان و جمعی از مسئولان حضور داشتند.

