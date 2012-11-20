سوغات و خوراکیهای همدان در جشنواره زمستانی معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه گردشگری استان همدان گفت: سوغات همدان وابسته به مواد خوراکی است و در این راستا باید فروشگاه های خاص بسته تکمیلی برای عرضه سوغات همدان با تخفیف ویژه، قیمت و کیفیت مناسب شناسایی و در قالب بروشور به میهمانان داخلی و خارجی ارائه شود.

وی به دستگاه های خدمات رسان یادآور شد: راه و شهرسازی باید در برگزاری جشنواره زمستانی نسبت به پاک سازی و آماده سازی مسیرهای مرتبط از جمله پیست اسکی و گنجنامه توجه داشته باشد و شرکت سیاحتی علیصدر نیز نسبت به نصب بیلبود جشنواره اقدام کند.

فرماندار همدان ادامه داد: سازمان وزرش و جوانان نیز باید نسبت به هماهنگی هیئت های المپیک ورزشی برای برگزاری ورزش های زمستانی اقدام کند.

وی بر برگزاری مسابقات تیراندازی، دوچرخه سواری، اسکی روی چمن و برف، کوهنوردی و سنگ نوردی تأکید کرد و گفت: مجموعه فرهنگی تله کابین و غار علیصدر باید حداقل 25 درصد تخفیف ویژه جشنواره زمستانی را لحاظ کنند که برای جذب مسافران و گردشگران بیشتر از 15 دی تا آخر بهمن ماه امسال این تخفیفات را ارائه و اطلاع رسانی گسترده کنند.

وی از مسئولان خواست که فرهنگ و آداب و رسوم مردم همدان را به سفرا و کارگزارانشان معرفی کنند.

قهرمانی مطلق عنوان کرد: در جشنواره زمستانی که سال 88 برگزار شد سفیران کشورهای خارجی اعلام می کردند که از ظرفیت گردشگری همدان اطلاع نداشتند.

قهرمانی مطلق بر مبادله توریست با سفیران تأکید کرد و گفت: مهاجرپذیری و ماندگاری مسافران در همدان نشانگر آن است که این شهر داشته های فرهنگی و سبقه تاریخی خوبی دارد و حضور در آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است که باید بیشتر به آنها پرداخته شود.

وی افزایش قیمت دلار را فرصتی برای جذب گردشگر خارجی به کشورمان دانست و افزود: باید از حضور سفرا و کارگزاران آنان برای حرکت صعودی در مسیر جذب گردشگران خارجی اقدام کرد.

وی خواستار احیا دوباره بازارچه دائمی صنایع دستی در همدان شد و ابراز امیدواری کرد: برگزاری نمایشگاه ها و بازارچه ها باعث تجمع داشته های همدان از نظر صنایع دستی، سوغات و گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی در یک مکان باشد.