" بصیرت " ضامن پایداری انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی 9 دی گفت: 9 دی در تاریخ ماندگار شد و بناست ماندگار بماند و یک یوم الله محسوب می شود.

وی افزود: باید به 9 دی به عنوان یک محتوا، نقشه راه و راهبرد نگاه کنیم و جایگاه ائمه اطهار و پیامبر(ص) و ولی فقیه نیز از منظر یک مجری احکام الهی ارزیابی می شوند.

جمشیدی اظهار داشت: پیامبر (ص) مفسر و شارح قرآن و آیات الهی بود و جایگاه ولی فقیه نیز همینطور است، از این منظر که مفسر و شارح هستند شان پیدا می کنند و در فتنه 88 تفکری را می بینیم که در مقابل این نیابت ایستاد.

جمشیدی خاطر نشان کرد: حاکم بودن سخن خدا، امام حسین(ع) را بر آن داشت تا قیام کند و علم الهی را با جبر نباید مخلوط کرد و آنچه در لوح محفوظ ثبت است علم الهی است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان در ادامه گفت: تنها اعتقاد و شعار دادن دردی از ما دوا نمی کند و اگر درست تبیین کنیم که ملت توانستند کشور را در رده های مختلف مدیریت کنند می توانیم به راه خود ادامه دهیم.

جمشیدی اذعان داشت: بصیرت، بیداری دل است، مصداق شناسی و منطبق کردن، ویژگی بصیر است که برای نسل جوان تبیین نشده است.

وی با اشاره به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه گفت: دفعات قبل که به غزه حمله می شد، مردم با سنگ و چوب از خود دفاع می کردند و گذرگاه رفح بسته بود و حسنی مبارک بر مصر حکومت می کرد اما امروز این گذرگاه باز است و مردم با موشک از خود دفاع می کنند، و در سه روز اول رژیم اشغالگر صهیونیستی مستاصل شده است.

جمشیدی تاکید کرد: اعتقاد داریم باید ولایت مدار و ولایت محور باشیم اما باید همراهی عمومی را نیز داشته باشیم و 9 دی نیز بهانه ای برای تبیین ارزشها است.

جمشیدی خاطر نشان کرد: باید از 9 دی استفاده و روشنگری کنیم، تمام هم و تلاش دشمن بر این است که حکم ولایت نافذ نباشد اما اگر امروز عزت و اقتدار داریم در همین پناهگاه است.

وی افزود: در مراسمات 9 دی نمایشگاه، همایش، فیلم، نشست علمی، گفتمان دینی مذهبی، گفتگوی ویژه نماز جمعه و دیگر ظرفیت ها را داریم که باید از آن استفاده کنیم، کمیته های هماهنگی، تبلیغات، اطلاع رسانی و تولید محتوا، برنامه ها و مراسمات، اصناف و شهرستانها باید هر چه زودتر تشکیل شوند.