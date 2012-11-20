حماس در فکر عملیات پشیمان کننده علیه رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت ، تاکید کرد: فقط با منطق امام حسین (ع) می توان به جنگ یزیدیان زمان رفت. این منطق به ما می آموزد اگر غلبه پیدا کنیم، پیروز هستیم، اگر هم شهید شویم باز پیروز هستیم.

حبیبی تصریح کرد: انقلاب اسلامی با منطق امام حسین (ع) پیروز شد. با منطق امام حسین(ع) تداوم یافت و در برابر همه دسیسه ها و نیرنگ های یزیدیان یعنی آمریکای جنایتکار و صهیونیسم بین المللی ایستاد و اکنون هم که بیش از سه دهه از حیات انقلاب می گذرد، ما باید با همین منطق در برابر تهدید ها و تحریم ها ایستادگی کنیم و بدانیم همان گونه که در جنگ نظامی پیروز شدیم با عنایت الهی در جنگ اقتصادی هم پیروز خواهیم شد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تقارن روز بسیج با عاشورا یادآوری کرد: امام خمینی(ره) بسیج را به عنوان یک تشکل برای حفظ مردم در تداوم انقلاب تاسیس کرد و آن را مسلح به فرهنگ عاشورا نمود.

وی افزود: فرهنگ عاشورایی سبب شد بسیج به هر عرصه ای که با نظر ولایت فقیه وارد شد، پیروز گردد.



وی خاطر نشان کرد: اساس سازماندهی و تشکل که در دیدار مقام معظم رهبری با بسیجیان در سفر اخیر به خراسان شمالی ترسیم شد، می تواند بنیان تشکل های مردمی در کشورهای اسلامی را شکل دهد.

حبیبی در ادامه تاکید کرد: امروز حماس در غزه با منطق امام حسین(ع) با رژیم صهیونیستی می جنگد.

وی با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی در غزه اظهار داشت: در قریب به یک هفته ای که غزه زیر بمباران شدید هواپیماهای رژیم صهیونیستی است دهها نفر شهید و صدها نفر مجروح شده اند که در میان آنها کودکان و زنان بیگناه دیده می شوند.

وی اضافه کرد: جنگ جدید را صهیونیستها برای ادامه ترور رهبران حماس شروع کردند، اما با مقاومت حسین گونه حماس روبرو شده اند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به حماسه مقاومت فلسطینی ها در جنگ جدید گفت: سه هواپیما ، یک ناو و پهپاد و یک هلی کوپتر را فلسطینی ها در جنگ اخیر غزه ساقط کردند. موشکهای مقاومت، تل آویو و بالاتر از آن را زیر صربه خود دارد. ضرباتی که اسرائیل در این جنگ خورد در 60 سال اخیر بی سابقه است.



وی ادامه داد: اکنون یک میلیون نفر دراسرائیل در حال فرار هستند و بقیه در پناهگاهها در وحشت به سر می برند. مدارس تعطیل شده و استخوان بندی حکومت به هم خورده است. اکنون آنها در فکر تجاوز زمینی هستند اما با 50 هزار نیروی مبارز آماده و هزاران نیروی شهادت طلب در غزه روبرو هستند. باید دید صهیونیست ها توان ریسک در این صحنه را دارند.



وی افزود: آنها خوب می دانند افکار عمومی جهان علیه صهیونیست ها است و نمی توانند از این سد عبور کنند. امروز حماس در فکر عملیات پشیمان کننده علیه دشمن صهیونیستی است. مطمئن باشیم مبارزان حماس پیروز خواهند شد.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد تحرک دیپلماتیک تهران در مورد تحولات منطقه و به ویژه سوریه اظهار داشت: اجلاس معارضین سوریه در قطر شکست خورده است. کسانی که مشی سیاسی دارند با اقدامات خشونت آمیز و قهر آمیز مخالفند و تاکنون نتیجه ای هم نگرفته اند.



حبیبی اقدام وزارت خارجه در مورد نشست گفت وگوهای ملی سوریه را تحسین کرد و افزود: ایران یک پیشنهاد عملی برای برون رفت از بحران سوریه دارد و آن اینکه خشونت باید متوقف شود. گفت وگوی ملی برای دولت آشتی ملی صورت گیرد و مداخله خارجی در سوریه پایان یابد. اینها مواردی است که همه طرف های درگیر با آن موافقند لذا افق ها برای برون رفت از مشکلات کاملا روشن است.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان درخصوص حضور این حزب در اجلاس "آی کپ" در آذربایجان گفت: هفتمین اجلاس مجمع عمومی احزاب آسیایی از روز چهارشنبه در باکو با حضور احزاب 80 کشور آسیایی تشکیل می شود. حزب موتلفه اسلامی به این اجلاس دعوت شده است. شعار محوری این اجلاس صلح و آشتی در آسیاست. ما دیدگاه های خود را در این اجلاس به ویژه در مورد فلسطین، سوریه و میانمار مطرح خواهیم کرد.