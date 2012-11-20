مناسب سازی حریم پل کن در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلطانی با اعلام این خبر گفت: از ساعات اولیه حادثه سیلاب رودخانه کن ، مدیریت شهری جهت ارزیابی و بررسی در محل حاضر شده و با تلاش شبانه روزی در راستای احیا پل و خدمت رسانی به شهروندان سطح محدوده اقدامات ویژه ای را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: در همین راستا کلیه معاونتها و روسای ادارات منطقه و شهرداران نواحی در جهت اطلاع رسانی دقیق به شهروندان در خصوص مسیرهای جایگزین و با برنامه ریزی جامع و مناسب همواره در تلاش بوده که در مسیر تردد مردم هیچگونه خللی وارد نشود و امکانات لازم جهت رفاه حال آنان مهیا شود.

سلطانی خاطرنشان کرد: براساس تدابیر و تمهیدات صورت گرفته ، تمامی معاونتها و ادارات منطقه در هفته ای که گذشت ، اقدامات ویژه ای را در نظر گرفته و طبق بازدیدهای مستمر ، نیازسنجی لازم از سطح محدوده انجام شده و در جهت رفع مشکلات و معضلات در دستور کار قرار می گیرد.

شهردار منطقه 9 ادامه داد: طبق برنامه ریزی جهت ایجاد دوربرگردان از کندرو به تندرو در ضلع شرقی پل نقطه یابی مورد نظر صورت گرفته و شناسایی نقاط آبگیر و فعال کردن اکیپ های اجرایی در خصوص رفع این نقاط نیز انجام شده است.

سلطانی تصریح کرد: جهت تامین امنیت عابرین در مسیر نسبت به روشنایی و نصب داربست بر روی عرشه کندرو شمالی پل اقدام شده و علاوه بر آن نظافت و پاکسازی بر روی لاین کندروی شمالی پل توسط عوامل کارگری و بابکت نیز انجام شد.

وی با اشاره به مشکلات ایمنی در تردد وسایل نقلیه عبوری از پل کن اظهار داشت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، انسداد مسیر در هر دو سوی پل صورت گرفت و با پیگیری پلیس راهور منطقه نسبت به کنترل تردد خودروها و احداث مسیرهای جایگزین اقدام شد.

شهردار منطقه 9 افزود: احداث دوربرگردان موقت در بزرگراه فتح بعد از فتح 19 جهت جلوگیری از ورود خودروها به پل کن، احداث دوربرگردان در دهانه ورودی پل کن، ساماندهی دوربرگردان احداث شده به وسیله المانهای ترافیکی نیز از دیگر اقدامات این شهرداری در این مدت بوده است.

به گفته وی، شهرداری منطقه 9 تمام تلاش خود را در راستای تدابیر شهردار تهران در خصوص تخریب و بازسازی ضربتی پل بکار می گیرد تا سهولت تردد برای شهروندان سطح محدوده مهیا شود.