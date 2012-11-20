110 پروژه عمرانی همزمان با هفته بسیج در زنجان افتتاح می شود

محمدرضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 11 باب سالن فرهنگی و ورزشی در استان زنجان با عنوان صالحین و حماسه 9 دی افتتاح خواهد شد.
وی همچنین از افتتاح 18 باب حوزه مقاومت در هفته بسیج خبر داد.
مسئول مهندسی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: 9 باب حوزه مقاومت برای بسیج اقشار افتتاح خواهد شد و چهار باب نیز در حوزههای مقاومت خرمدره و ماهنشان افتتاح میشود.
سلطانی از افتتاح 77 پایگاه مقاومت در هفته بسیج خبر داد و گفت: این پایگاهها در شهرستانهای مختلف مورد بهرهبرداری قرار خواهند گرفت.
وی افتتاح فاز نخست باشگاه تیراندازی سالن غذاخوری و آشپزخانه اردوگاه شهید باکری در هزار متر مربع را از دیگر پروژه های قابل افتتاح هفته بسیج یاد کرد.
مسئول مهندسی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان ازافتتاح بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه انصارالمهدی (عج) خبر داد و گفت: همزمان با هفته بسیج ساختمان بنیاد حفظ آثار و نشر به بهرهبرداری میرسد.
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