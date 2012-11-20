دشمن برای انتخابات پیش رو خوابهایی دیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا قندهاری ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی 9 دی گفت: دشمن می خواهد مردم ناراضی باشند و از هر طریقی سعی در عملی کردن نقشه خود دارد.

لزوم تبیین حماسه 9 دی در جامعه

قندهاری با بیان اینکه حماسه 9 دی برای جوانان و نوجوانان به خوبی تبیین نشده است، گفت: 9 دی از تاکیدات رهبر برای تبیین و روشن سازی است که زمینه های این عمل فراهم شده است و در این راستا از مجامع دانشگاهی انتظار بیشتری می رود.

وی افزود: 9 دی از ایام الله ها است و موضوع مهم زنده نگه داشتن این روز است باید در هر کمیته ای سنگ تمام گذاریم و دانش آموزان نسلی هستند که باید بیشتر توجیه شوند تا از طریق آنان بتوانیم انقلاب را سرپا نگهداریم.

در ادامه جلسه سید احمد علوی معاون فرهنگی دانشگاه گلستان گفت: میثاقی که در 9 دی اتفاق افتاد نیز باید در همه برنامه های اتفاق بیفتد، در تکاپوی برگزاری یک همایش استانی هستیم اما در انتخاب سخنران باید دقت کافی انجام شود.

تشکیل کمیته اصناف

ابوطالب پسرکلو معاون فرهنگی اجتماعی سپاه نینوا استان گلستان نیز در این جلسه گفت: تشکیل کمیته اصناف می تواند موثر باشد همچنین کمیته تولید محتوای استانی نیز به نظر ضروری می رسد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت: میثاق 9 دی باید در همه برنامه ها اتفاق بیفتد و در همه برنامه ها استمرار داشته باشد.

حجت الاسلام حسن دارابی افزود: همایشی با رویکرد اصناف و بازاریان می تواند در این زمینه تاثیر گذار باشد زیرا این قشر تاثیر زیادی در جامعه دارند و میزگردها، همایش ها و جلسات پرسش و پاسخ و تولید کلیپ ها از پیشنهادات ما است.

در ادامه جلسه نجیب الله تاری، معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: رویکرد شورای بزرگداشت 9 دی تبیینی است و دو هدف تبیین و ترویج این روز بزرگ و آشکار سازی ابعاد این حادثه را دنبال می کند.