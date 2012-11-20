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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

سردار پورجمشیدیان اعلام کرد:

تحویل 1000 واحد مسکونی در آذر ماه

تحویل 1000 واحد مسکونی در آذر ماه

تبریز – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه عاشورا از تحویل بیش از هزار واحد مسکونی زلزله زدگان در آذر ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر پورجمشیدیان پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از مناطق زلزله زده ارسباران افزود: بیش از هزار واحد آذر ماه تحویل شهروندان ارسبارانی می شود که تا کنون 76 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

وی همچنین با اشاره به مشارکت 9 استان کشور در بازسازی مناطق زلزله زده گفت: بیش از 300 دستگاه ماشین آلات سنگین و 40 دستگاه کمپرسی صفر کیلومتر و 250 مهندس در منطقه فعال هستند.

وی همچنین یادآور شد: 772 واحد مسکونی و هفت هزار واحد دامی امروز به شهروندان زلزله زده ارسبارانی تحویل داده شد.

کد مطلب 1748649

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