تحویل 1000 واحد مسکونی در آذر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر پورجمشیدیان پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از مناطق زلزله زده ارسباران افزود: بیش از هزار واحد آذر ماه تحویل شهروندان ارسبارانی می شود که تا کنون 76 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

وی همچنین با اشاره به مشارکت 9 استان کشور در بازسازی مناطق زلزله زده گفت: بیش از 300 دستگاه ماشین آلات سنگین و 40 دستگاه کمپرسی صفر کیلومتر و 250 مهندس در منطقه فعال هستند.

وی همچنین یادآور شد: 772 واحد مسکونی و هفت هزار واحد دامی امروز به شهروندان زلزله زده ارسبارانی تحویل داده شد.