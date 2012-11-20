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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

جدایی آکو استوچکوف از ذوب‌آهن/ کاظمی مهاجم سابق اینتر را رد کرد

جدایی آکو استوچکوف از ذوب‌آهن/ کاظمی مهاجم سابق اینتر را رد کرد

اصفهان - خبرگزاری مهر: عملکرد ضعیف آکو استوچکوف، مهاجم مقدونیه‌ای تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان باعث شد که سرمربی ذوب‌آهن این بازیکن را رد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آکو استوچکوف، مهاجم مقدونیه‌ای تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان که سابقه بازی کردن در سری آ ایتالیا و تیم اینتر را در کارنامه خود دارد، از سوی سرمربی ذوب‌آهن رد شد.

این بازیکن در ابتدای فصل و از طریق ارسال فیلم‌های خود برای رسول کربکندی، سرمربی ذوب‌آهن با این تیم اصفهانی قرارداد امضا کرد اما عملکرد چندان مناسبی از خود به نمایش نگذاشت.

این بازیکن پس از چند بازی به یک مهره نیمکت‌نشین در ذوب‌آهن تبدیل شد و شرایط او به گونه‌ای شد که حتی رسول کربکندی نیز علاقه‌ای به حفظ او نداشته باشد.

استوچکوف در زمان حضور کاظمی در پست سرمربیگری ذوب‌آهن نیز نتوانست نظر او را جلب کند تا با عملکرد ضعیف خود سرمربی ذوب‌آهن را مجبور کند که به جدایی او رضایت دهد.

این بازیکن با مسئولان ذوب‌آهن تسویه حساب کرد و از این تیم اصفهانی جدا شد.

کد مطلب 1748650

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