کشاورزی پایه اصلی اقتصاد لرستان/ راندمان مزارع و باغات موجود ارتقا یابد

حسین سلاح ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح قابلیتهای بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان اظهار داشت: در حال حاضر سالانه 300 میلیارد تومان سرمایه در گردش در بخش کشاورزی لرستان وجود دارد.

وی با تاکید بر اولویت بندی صحیح در حوزه کشاورزی استان لرستان عنوان کرد: متاسفانه در این زمینه علاوه بر عدم وجود عدالت در توزیع منابع بخش کشاورزی از آفت دیگری به نام عدم اولویت بندی صحیح در این زمینه نیز رنج می بریم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی بازده و ارزش افزوده فراوانی دارد بیان داشت: در این راستا توجه به این بخش به عنوان یکی از اولویت های اصلی دولت و بخش خصوصی مد نظر قرار گرفته است.

سلاح ورزی با بیان اینکه امسال در قالب طرح های توسعه بخش کشاورزی بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته است ادامه داد: امیدواریم که این تسهیلات با کمترین انحراف و به صورت بهینه در اختیار این بخش قرار گیرد.

وی با تاکید براینکه در این راستا باید به جای طرح های ایجادی در بخش کشاورزی مسئله بهبود وضعیت موجود را در دستور کار قرار دهیم عنوان کرد: در این راستا باید راندمان وضعیت موجود را افزایش دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با بیان اینکه در حال حاضر دو میلیون و 800 هزار تن مجموع تولیدات محصولات کشاورزی در لرستان است بیان داشت: از این میزان بیش از 2.1 میلیون تن مربوط به محصولات زراعی استان است.

سلاح ورزی با اشاره به میزان تولید محصولات باغی استان لرستان نیز تصریح کرد: در حال حاضر میزان تولید محصولات باغی لرستان به بیش از 200 هزار تن می رسد.

وی میزان تولید گوشت قرمز در استان لرستان را 60 هزار تن عنوان کرد و گفت: همچنین میزان گوشت مرغ تولیدی لرستان 40 هزار تن، شیر 350 هزار تن و ماهی نیز 15 هزار تن است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان همچنین میزان عسل تولید شده لرستان را در سال 500 تن عنوان کرد.

سلاحورزی ادامه داد: در حال حاضر 2.8 کل تولیدات بخش کشاورزی کشور مربوط به استان لرستان است.

وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه کشاورزی لرستان به صورت علمی و کارشناسی عمل کنیم ادامه داد: همچنین باید توجه تصمیم گیران را به این سمت جلب کنیم که کشاورزی می تواند سهم خوب و تاثیر بسزایی در اقتصاد استان داشته باشد.

وی ادامه داد: به طور حتم توجه به این موضوع در افزایش تولید ناخالص ملی، اشتغال و افزایش ارزش افزوده در استان تاثیر فراوانی داشته باشد.