  1. استانها
  2. زنجان
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

سرهنگ صالحی:

معاونت اجتماعی ناجا در تحکیم امنیت جامعه تاثیرگذار است

معاونت اجتماعی ناجا در تحکیم امنیت جامعه تاثیرگذار است

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان زنجان گفت : معاونت اجتماعی ناجا در تحکیم پایه های نظم و امنیت اجتماعی جامعه بسیار تاثیرگذار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا صالحی در دیدار با کارکنان معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: ظرفیت معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بسیار بالا و اثربخش است.

وی اظهار داشت: تغییر و تحولات اجتماعی، همواره وجود داشته است و شاخصه اصلی پویایی جوامع انسانی محسوب می شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان معاونت اجتماعی را معاونتی علمی دانست و یادآورشد: امروزه گستره تغییرات از چنان وسعتی برخوردار شده که تقریبا تمام سطوح و ابعاد زندگی اجتماعی را در برگرفته است و معاونت اجتماعی وظیفه دارد ارتباط این تغییرات را با امنیت اجتماعی و پلیس بررسی و راهکارهای لازم علمی را ارائه دهد.

صالحی ایجاد بستر مناسب برای مشارکت عمومی در تولید و حفظ امنیت را از دیگر اهداف معاونت اجتماعی بر شمرد و گفت: ارتقاء سطح آگاهی و شناخت عمومی در جهت تحکیم پایه های نظم و امنیت اجتماعی از دیگر اهداف معاونت اجتماعی است.

وی  با بیان اینکه پس از شکل گیری معاونت اجتماعی روی کرد اجتماعی در پلیس به وجود آمده است گفت: هنر فعالان در این معاونت این است که سرمایه اجتماعی پلیس را به خوبی بشناسند و راه های تعامل پلیس و اجتماع را برای بهره گیری از این سرمایه عظیم نشان دهند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با تقدیر از تلاش های صورت گرفته در معاونت اجتماعی بر شناخت علمی پدیده ها و مسائل اجتماعی، تلاش در جهت ارتقاء آگاهی های اجتماعی و استفاده از ظرفیت های نهادهای دخیل در نظم و امنیت تاکید کرد.

صالحی با بیان اینکه در فرماندهی انتظامی استان تمامی ماموریت ها از نگاه اجتماعی پیگیری و اجرا می شود تصریح کرد: امنیت پایدار و نظم اجتماعی یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه بشری بوده که با مشارکت و همدلی اقشار مختلف جامعه مسیر می شود و در این میان نقش معاونت اجتماعی بسیار مهم است.

وی ادامه داد: معاونت اجتماعی با شناخت دقیق از جامعه باید بتواند نقشه راه را برای معاونت های تخصصی در اجرای ماموریت های خود در سطح جامعه ترسیم کند.

کد مطلب 1748654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها