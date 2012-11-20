معاونت اجتماعی ناجا در تحکیم امنیت جامعه تاثیرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا صالحی در دیدار با کارکنان معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: ظرفیت معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بسیار بالا و اثربخش است.

وی اظهار داشت: تغییر و تحولات اجتماعی، همواره وجود داشته است و شاخصه اصلی پویایی جوامع انسانی محسوب می شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان معاونت اجتماعی را معاونتی علمی دانست و یادآورشد: امروزه گستره تغییرات از چنان وسعتی برخوردار شده که تقریبا تمام سطوح و ابعاد زندگی اجتماعی را در برگرفته است و معاونت اجتماعی وظیفه دارد ارتباط این تغییرات را با امنیت اجتماعی و پلیس بررسی و راهکارهای لازم علمی را ارائه دهد.

صالحی ایجاد بستر مناسب برای مشارکت عمومی در تولید و حفظ امنیت را از دیگر اهداف معاونت اجتماعی بر شمرد و گفت: ارتقاء سطح آگاهی و شناخت عمومی در جهت تحکیم پایه های نظم و امنیت اجتماعی از دیگر اهداف معاونت اجتماعی است.

وی با بیان اینکه پس از شکل گیری معاونت اجتماعی روی کرد اجتماعی در پلیس به وجود آمده است گفت: هنر فعالان در این معاونت این است که سرمایه اجتماعی پلیس را به خوبی بشناسند و راه های تعامل پلیس و اجتماع را برای بهره گیری از این سرمایه عظیم نشان دهند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با تقدیر از تلاش های صورت گرفته در معاونت اجتماعی بر شناخت علمی پدیده ها و مسائل اجتماعی، تلاش در جهت ارتقاء آگاهی های اجتماعی و استفاده از ظرفیت های نهادهای دخیل در نظم و امنیت تاکید کرد.

صالحی با بیان اینکه در فرماندهی انتظامی استان تمامی ماموریت ها از نگاه اجتماعی پیگیری و اجرا می شود تصریح کرد: امنیت پایدار و نظم اجتماعی یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه بشری بوده که با مشارکت و همدلی اقشار مختلف جامعه مسیر می شود و در این میان نقش معاونت اجتماعی بسیار مهم است.

وی ادامه داد: معاونت اجتماعی با شناخت دقیق از جامعه باید بتواند نقشه راه را برای معاونت های تخصصی در اجرای ماموریت های خود در سطح جامعه ترسیم کند.