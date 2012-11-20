هیئت های مذهبی دانشجویی البرز جنایات اسرائیل را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت های مذهبی دانشجویی در استان البرز پیش از ظهر سه شنبه با حضور در میدان توحید کرج در اقدامی اعتراضی علیه حملات جنایتکرانه رژیم اشغالگر قدس به مسلمانان فلسطین در غزه شعار دادند.

در این تجمع دانشجویان پس از عزاداری در سوگ سید الشهدا(ع) از میدان توحید تا مصلای امام خمینی(ره) کرج راهپیمایی کرده و شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند.



در این تجمع دانشجویان با صدور بیانیه و امضای طوماری، ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم مظلوم فلسطین، خواستار برخورد مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر با این اقدامات ددمنشانه اسرائیل غاصب شدند.

دراین بیانیه هیئت های مذهبی دانشجویی همچنین ضمن تجدید پیمان با مقام معظم رهبری آمادگی خود را برای اطاعت از فرامین مقام عظمای ولایت اعلام کردند.



رژیم صهیونیستی از روز چهارشنبه هفته گذشته حملات خود به نوار غزه را آغاز کرده و طی این حملات تاکنون صدها فلسطینی را به خاک و خون کشیده است.