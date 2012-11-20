برگزاری کارگاه آموزشی امر به معروف و تذکر لسانی در شهرستان شاهرود

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری کارگاه دو روزه آموزشی امر به معروف و تذکر لسانی ویژه اعضاء هیئات مذهبی شهرستان شاهرود، در محل سالن همایش های این اداره کل در شاهرود، به خبرنگار مهر گفت: این کارگاه دو روزه در 12 ساعت آموزشی و با حضور بیش از 80 نفر از مسئولان هیئات مذهبی این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام مهدی ترابی تصریح کرد: از آن جا که محور حرکت و قیام ابا عبدالله الحسین(ع) اصلاح جامعه اسلامی بود اگر قرار باشد جامعه ای به اصلاح برسد باید به فریضه امر به معروف و نهی از منکر و تذکر دادن عمل شود.

وی خاطر نشان کرد: به مناسبت تقارن هفته امر به معروف و نهی از منکر با ماه محرم این کارگاه با هدف احیاء امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و پویا و سرزنده کردن جامعه و عاری شدن مجالس اهل بیت (ع) از منکرات و کارهای ناشایست که گاها توهین به اهل بیت(ع) بود، برگزار شد.

مسئول تشکل های مذهبی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به این که تحول باید ابتدا از خود هیئتی های مذهبی شروع شود تصریح کرد: تا خودمان متحول نشویم نمی توانیم دیگران را متحول کنیم و هیئات مذهبی و تشکل ها باید خودشان جلودار اصلاح باشند تا بتوانند دیگران را اصلاح کنند.

ترابی در پایان عنوان کرد: هیچ معروفی بالاتر از احیاء و جذب انسان ها به مسجد ها و هیئت های مذهبی نیست و برای این جذب باید مهربان و خوشرو بود و با زبان نرم و دور از خشونت و رفتار نامناسب این کار را انجام داد.