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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

سردار خراسانی مطرح کرد:

مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی تجلیگاه مانور محبت اقوام ایرانی

مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی تجلیگاه مانور محبت اقوام ایرانی

تبریز خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: استان های مختلف با تشکیل ستاد های معین و کمک رسانی به مردم زلزله زده محبت را به جهانیان آموختند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید خراسانی پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از مناطق زلزله زده ارسباران افزود: پس از وقوع زلزله اخیر در سه شهرستان ورزقان، اهر، هریس و روستاهای تابعه 20 فرماندهی سپاه از کل کشور اعلام آمادگی کردند.

وی ضمن اشاره به تقسیم وظایف برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده ارسباران اظهار داشت: 9 فرماندهی سپاه از کل کشور با تشکیل ستاد معین با فرماندهی لشکر عاشورا در امر بازسازی واحد های مسکونی زلزله زدگان مشغول به کارشدند.

سردار خراسانی اضافه کرد: وسعت تخریب زلزله و کاهش دمای هوا در منطقه ارسباران استان آذربایجان شرقی روند بازسازی را تا حدودی کند کرد ولی با توکل به خدا و پشتکار بسیجیان ساخت واحدهای مسکونی همچنان ادامه دارد و ما اکنون شاهد تحویل تعدادی ازخانه ها به زلزله زدگان هستیم.

وی با بیان اینکه 772 واحد مسکونی توسط سپاه عاشورا  تحویل مردم زلزله زده روستایی شده است، افزود: هزار و 200 واحد دیگر در مرحله سقف ریزی است که تا اخر آذرماه سال جاری تحویل زلزله زدگان می شود.

کد مطلب 1748659

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