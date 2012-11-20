به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید خراسانی پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از مناطق زلزله زده ارسباران افزود: پس از وقوع زلزله اخیر در سه شهرستان ورزقان، اهر، هریس و روستاهای تابعه 20 فرماندهی سپاه از کل کشور اعلام آمادگی کردند.

وی ضمن اشاره به تقسیم وظایف برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده ارسباران اظهار داشت: 9 فرماندهی سپاه از کل کشور با تشکیل ستاد معین با فرماندهی لشکر عاشورا در امر بازسازی واحد های مسکونی زلزله زدگان مشغول به کارشدند.

سردار خراسانی اضافه کرد: وسعت تخریب زلزله و کاهش دمای هوا در منطقه ارسباران استان آذربایجان شرقی روند بازسازی را تا حدودی کند کرد ولی با توکل به خدا و پشتکار بسیجیان ساخت واحدهای مسکونی همچنان ادامه دارد و ما اکنون شاهد تحویل تعدادی ازخانه ها به زلزله زدگان هستیم.

وی با بیان اینکه 772 واحد مسکونی توسط سپاه عاشورا تحویل مردم زلزله زده روستایی شده است، افزود: هزار و 200 واحد دیگر در مرحله سقف ریزی است که تا اخر آذرماه سال جاری تحویل زلزله زدگان می شود.