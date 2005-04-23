اجازه تخريب" باغ سيب" را نخواهيم داد

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج افزود: باغ سيب مهرشهر متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان است و اختيار اين باغ دردست ما نيست؛ اما در هر صورت ما تذكرات لازم براي جلوگيري از هر گونه آسيب به اين باغ را به متوليان امر بارها داده ايم.

زارع خاطر نشان كرد؛ در تلاش هستيم از طريق ابزارهاي قانوني حفظ اين باغ را بر عهده بگيريم و باغ متعلق به همه شهروندان كرجي باشد.

وي با اشاره به مردود بودن نگاه اقتصادي در مورد چنين اماكني گفت: ما اعتقاد داريم باغ هايي مانند باغ سيب مهرشهر، ريه هاي تنفسي شهر هستند و بر اين اعتقاد نيز مقاومت خواهيم كرد.

رئيس سازمان پارك ها وفضاي سبز كرج در مورد خشكاندن درختان اين باغ از طريق نفت و گازوئيل و يا آتش زدن لاستيك در پاي درختان اظهارداشت: به نظر من چنين امري صورت نگرفته است چون به هر حال كارگران و كارمندان بنياد جانبازان در آنجا حضور دارند و من تصور نمي كنم اگر هم چنين كاري صورت گرفته باشد، توسط اين افراد درختان به سمت خشك شدن سوق داده شوند.

زارع تصريح كرد؛ در حالي كه ما با قطع يك درخت حتي در منازل مردم به شدت مخالفيم، چطور ممكن است اجازه دهيم چنين باغي تخريب شود.

وي ادامه داد؛ نگاه به اين باغ تنها نگاه ريه تنفسي شهر است و حفظ اين باغ يكي از نگراني هاي مسئولين شهر كرج است و ما با تمام ابزارهاي قانوني ممكن جلوي آسيب اين باغ را خواهيم گرفت. ضمن اينكه شورا هم جلوي هر گونه تصميم نادرست در مورد اين باغ را خواهد گرفت.