اجرای طرح پیک مهر برای نخستین بار در دامغان

محبوبه امیراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اجرای طرح پیک مهر در شهرستان دامغان، افزود: برای اجرای این طرح شش ایستگاه مطالعه با عنوان پیک مهر در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دامغان تصریح کرد: توسعه فرهنگ کتابخوانی بین اقشار مختلف جامعه با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی و تحقق نهضت مطالعه مفید در مکان های عمومی و پر تردد شهر دامغان از اهداف اصلی راه اندازی طرح پیک مهر است.

امیر احمدی خاطرنشان ساخت: برای اجرای طرح پیک مهر در دامغان قفسه هایی با ابعاد یک در 65 سانتی متر که گنجایش بیش از 60 نسخه کتاب را دارد پیش بینی شد.

وی اضافه کرد: کتب کم حجم و مفید و در قطع جیبی و پالتویی با عناوین و موضوعات مختلف به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد تا بتواند در فرصت های در انتظار و اوقات فراغت خود کتاب ها را مطالعه کنند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دامغان اظهار داشت: مطالعه کنندگان این کتاب ها می توانند در صورت تمایل در مسابقات فرهنگی که در پایان هر کتاب چاپ شده شرکت و از جوایز ارزنده ای نیز بهره مند شوند.

وی از توزیع فرم های نظرسنجی در اجرای طرح پیک مهر خبر داد و افزود: در پایان کتاب ها نیز فرم نظر سنجی وجود دارد که مردم می توانند نظرات خود را از طریق همان قفسه های پیک مهر به اطلاع مسئولین طرح برسانند.

امیر احمدی یادآور شد: این طرح کمک خواهد کرد تا در زمانی اندک مطالب مفید و متنوعی را مطالعه نموده و افراد نیز می توانند پس از مطالعه، کتاب را به همان قفسه یا به قفسه های مکان های عمومی دیگری واگذار تا افراد بیشتری بتوانند از آن بهره مند شوند.

وی در خاتمه اظهار داشت: طرح پیک مهر و ایستگاه های مطالعه در حال حاضر در شهرداری، فرمانداری، درمانگاه تامین اجتماعی، بیمارستان، ایستگاه راه آهن و پایانه مسافربری دامغان راه اندازی شده است.